  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Убийца гигантов. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Правый защитник
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Убийца гигантов. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Правый защитник

Англия

О важности работы над собой

Убийца гигантов. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Правый защитник

Фото: https://twitter.com/kylewalker2

Егор Старков Автор UA-Футбол
Новина українською

10 июня пока еще в этом году. Несколько минут назад на Олимпийском стадионе Ататюрка Шимон Марциняк дал финальный свисток и арена погрузилась в небесно-голубое безумие. Единственный точный удар Родри во втором тайме принес Манчестер Сити и Пепу Гвардиоле такой долгожданный титул победителя Лиги чемпионов.

Когда эмоции немного утихли, футболисты принялись раздавать интервью. Одно из самых интересных получилось у Джека Грилиша. Британец встрял в дискуссию с Тьерри Анри.

“Можно вопрос? Ты лучше играл на левом фланге…”, - не закончил Джек, которого перебил Тьерри.

"Друг, я роскошно играл всюду", - заявил Анри.

"Нет, послушай! Вот ты играл слева, но смог бы ты обогнать и обыграть Уокера? Серьезно!”, - не отставал Грилиш.

“В своей лучшей форме? И я бы делал это каждый день! Но мы этого никогда не узнаем!”, – нашел красивый выход из ситуации легендарный француз.

Сам Кайл, все это время находившийся рядом и слышавший этот диалог, остался доволен ответом Анри.

Мы действительно сегодня не узнаем, справился бы Уокер с пиковым Анри, Роналдиньо, Марадоной, Флешем, Суперменом и Таносом с Перчаткой бесконечности. Но сам факт того, что такие вопросы поднимаются не в разрезе шуток, а серьезных вопросов – огромный комплимент для английского защитника, который именно в том сезоне закрепился в качестве "убийцы гигантов".

Путь в Стамбул для "горожан" прошел через действующего обладателя титула. Чуть ли не ключевым элементом успеха стал именно Уокер, который без хлеба съел Винисиуса. Ноль созданных моментов у бразильца во втором матче и эпический момент, когда Уокер догнал реактивного вингера с форой в дистанции, еще и без нарушения отобрав мяч. Это был акт тотального доминирования, сломавший соперника морально.

“Кайл Уокер – зверь. Его не остановить, когда Кайлу дают разбежаться. В ситуации с Винисиусом он просто догнал его, забрал мяч, посмотрел на него, попрощался и убежал в другую сторону. Но ведь Винисиус переигрывал множество действительно исключительных футболистов. С ним непросто справиться, поэтому Уокеру нужно отдать должное”, - не скупился на комплименты все тот же Анри после игры.

И Винисиус далеко не единственный, кто пострадал от Уокера. Два не менее исключительных таланта – Азар и Неймар – признавали Кайла самым сложным оппонентом, против которого им приходилось играть. Михаил Мудрик после недавнего матча сборных Украины и Англии также может присоединиться к этой компании.

Убийца гигантов. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Правый защитник - изображение 1
ФОТО: Pavlo Kubanov / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

На первый взгляд, все выглядит очень просто, если не сказать банально – Уокер просто очень быстр и все, кто тупо не смог от него убежать, потом рассыпаются в комплиментах. Впрочем, это будет величайшей ошибкой. Быстрым Уокером был буквально всегда, начиная с дворовых площадок своего родного Шеффилда. Тренеры юношеских и молодежных команд местных "Юнайтед" увлекались его способностями. И именно за эти таланты "Тоттенхэм" отдал шесть миллионов евро за 19-летнего защитника.

Вот только история Уокера – это история о том, как твои же сильные стороны могут стать твоими худшими врагами. Скорость Кайла слишком часто приходила ему на помощь и маскировала проблемы в других аспектах. Потерял позицию? Не страшно – все равно успеешь! Проблемы с игрой в отборе? Не беда – всегда можно догнать и попробовать еще раз! И так далее. С ростом уровня соперников, которых уже нельзя было задушить скоростью, все ярче вылезали "бока" Уокера. Именно поэтому ему понадобилась длинная обкатка в родном "Шеффилде", "КПР" и "Астон Вилли", прежде чем он оказался готов вернуться в "Тоттенхэм" и играть в основе.

Тем не менее, вот этот ярлык быстрого, но немного безголового футболиста прошел вместе с Кайлом почти через всю карьеру. Больше всего горя футболист познал уже в "Манчестер Сити", попав к главному экспериментатору и новатору современного футбола. Пеп Гвардиола обожает использовать своих игроков в необычных ролях, а иногда буквально придумывая новые позиции и функции. Стоунз играл на флангах и в опорной зоне, Зинченко стал левым защитником, Гюндоган выходил в центре нападения и многое другое.

Беда в том, что Уокер не был универсальным футболистом – он мог только бегать по флангу, эксплуатируя свои физические данные. А куда нужно бежать в центре защиты? Или в опорной зоне? Там нужны другие качества, такие как понимание игры и позиционная грамотность. Именно то, что обычно оставалось у Кайла на "внеклассном чтении", надежно прикрыто зверской физикой.

Убийца гигантов. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Правый защитник - изображение 2

Отсутствие тактической гибкости долгое время оставляло Уокера героем второго плана. Он оставался достаточно качественным футболистом для того чтобы быть полезным, при этом не мог в полной мере реализовывать все идеи, от которых ломилась глава испанского тренера.

Так же, как сильные стороны Уокера стали его злейшими врагами, их постепенная потеря стала началом превращения Кайла в по-настоящему элитного исполнителя. Разменяв четвёртый десяток, футболист понял, что скорость с ним не навсегда. Более того, обычно это именно тот элемент, который начинает отваливаться первым. В этот момент спортсмену помогло то, о чем упоминают не так часто, как о его физических данных – готовность работать.

Кайл с головой погрузился в работу с аналитиками и персональными тренерами. Он удерживал себя в выдающейся физической форме тяжелыми тренировками, параллельно усевшись за обучение вот тем предметам, на которые забивал в молодые годы.

Нет человека, которого больше порадовал бы прогресс Уокера в понимании игры, чем Гвардиола. Обновленная версия защитника развязала руки Пепу, который на радостях даже придумал и Кайлу совершенно новую роль. "Auxiliary centre back" или "вспомогательный центральный защитник" - роль, которую буквально основали Гвардиола и Уокер. Кайл играл на обычной позиции правого защитника во время защиты и образовывал тройку защитников во время фазы нападения.

Это идеальная роль для футболиста, который до сих пор возглавляет списки самых быстрых футболистов АПЛ (36,63 км/ч в прошлом сезоне), но никто точно не знает, насколько бы его хватило, если бы он продолжил играть исключительно за счет физики. Теперь он – умный защитник, скорость которого стала грозным оружием, а не единственным способом выживания. Он использует свой козырь, когда нужно справиться с условными Винисиусом или Неймаром, но даже теперь его успех - это не просто перебегать, а разложить элитного соперника на запчасти и обезвредить его с помощью своей скорости.

Кстати, Уокер сам признавался, что перед игрой против "Мадрида" он долго работал с аналитическим отделом "Сити".

“Аналитики сделали для меня крутые видео, они у меня все в телефоне. Каждый раз, когда у меня выпадала минутка, я включал видео и зубрил все движения Винисиуса до мелочей. Он любит прокидывать мяч между ног. Он мог бы поймать меня на этом. Вышло бы как с Фернандиньо в прошлом году”, - рассказывал англичанин после игры.

Сегодня мы видим лучшую версию Кайла Уокера: зрелый разносторонний исполнитель, абсолютно заслуженно выводящий команду на матчи с капитанской повязкой (пусть и пока Де Брюйне травмирован).

Пока неизвестно, с кем наша сборная года будет играть – но в этой команде обязательно нужен защитник, от мысли о дуэли с которым у нападающих соперника будут бежать струи холодного пота по спине.

Убийца гигантов. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Правый защитник - изображение 3
По теме
yellow-arrow
Арсенал определился с нападающим, которого купит в случае неудачи с трансфером Тони
yellow-arrow
Corriere dello Sport: Полузащитник Манчестер Сити согласился на переход в Ювентус
yellow-arrow
Гвардиола высказался о новом формате клубного чемпионата мира
Кайл Уокер Лига чемпионов Английская Премьер-лига Манчестер Сити вТренде
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости