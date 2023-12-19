Убийца гигантов. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Правый защитник

10 июня пока еще в этом году. Несколько минут назад на Олимпийском стадионе Ататюрка Шимон Марциняк дал финальный свисток и арена погрузилась в небесно-голубое безумие. Единственный точный удар Родри во втором тайме принес Манчестер Сити и Пепу Гвардиоле такой долгожданный титул победителя Лиги чемпионов.

Когда эмоции немного утихли, футболисты принялись раздавать интервью. Одно из самых интересных получилось у Джека Грилиша. Британец встрял в дискуссию с Тьерри Анри.

“Можно вопрос? Ты лучше играл на левом фланге…”, - не закончил Джек, которого перебил Тьерри. "Друг, я роскошно играл всюду", - заявил Анри. "Нет, послушай! Вот ты играл слева, но смог бы ты обогнать и обыграть Уокера? Серьезно!”, - не отставал Грилиш. “В своей лучшей форме? И я бы делал это каждый день! Но мы этого никогда не узнаем!”, – нашел красивый выход из ситуации легендарный француз.

Сам Кайл, все это время находившийся рядом и слышавший этот диалог, остался доволен ответом Анри.

Мы действительно сегодня не узнаем, справился бы Уокер с пиковым Анри, Роналдиньо, Марадоной, Флешем, Суперменом и Таносом с Перчаткой бесконечности. Но сам факт того, что такие вопросы поднимаются не в разрезе шуток, а серьезных вопросов – огромный комплимент для английского защитника, который именно в том сезоне закрепился в качестве "убийцы гигантов".

Путь в Стамбул для "горожан" прошел через действующего обладателя титула. Чуть ли не ключевым элементом успеха стал именно Уокер, который без хлеба съел Винисиуса. Ноль созданных моментов у бразильца во втором матче и эпический момент, когда Уокер догнал реактивного вингера с форой в дистанции, еще и без нарушения отобрав мяч. Это был акт тотального доминирования, сломавший соперника морально.

Throwback when Walker made Vinícius his dogpic.twitter.com/nzbXj5AK7O — (@Priceless_MCI) October 14, 2023

“Кайл Уокер – зверь. Его не остановить, когда Кайлу дают разбежаться. В ситуации с Винисиусом он просто догнал его, забрал мяч, посмотрел на него, попрощался и убежал в другую сторону. Но ведь Винисиус переигрывал множество действительно исключительных футболистов. С ним непросто справиться, поэтому Уокеру нужно отдать должное”, - не скупился на комплименты все тот же Анри после игры.

И Винисиус далеко не единственный, кто пострадал от Уокера. Два не менее исключительных таланта – Азар и Неймар – признавали Кайла самым сложным оппонентом, против которого им приходилось играть. Михаил Мудрик после недавнего матча сборных Украины и Англии также может присоединиться к этой компании.

ФОТО: Pavlo Kubanov / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

На первый взгляд, все выглядит очень просто, если не сказать банально – Уокер просто очень быстр и все, кто тупо не смог от него убежать, потом рассыпаются в комплиментах. Впрочем, это будет величайшей ошибкой. Быстрым Уокером был буквально всегда, начиная с дворовых площадок своего родного Шеффилда. Тренеры юношеских и молодежных команд местных "Юнайтед" увлекались его способностями. И именно за эти таланты "Тоттенхэм" отдал шесть миллионов евро за 19-летнего защитника.

Вот только история Уокера – это история о том, как твои же сильные стороны могут стать твоими худшими врагами. Скорость Кайла слишком часто приходила ему на помощь и маскировала проблемы в других аспектах. Потерял позицию? Не страшно – все равно успеешь! Проблемы с игрой в отборе? Не беда – всегда можно догнать и попробовать еще раз! И так далее. С ростом уровня соперников, которых уже нельзя было задушить скоростью, все ярче вылезали "бока" Уокера. Именно поэтому ему понадобилась длинная обкатка в родном "Шеффилде", "КПР" и "Астон Вилли", прежде чем он оказался готов вернуться в "Тоттенхэм" и играть в основе.

Тем не менее, вот этот ярлык быстрого, но немного безголового футболиста прошел вместе с Кайлом почти через всю карьеру. Больше всего горя футболист познал уже в "Манчестер Сити", попав к главному экспериментатору и новатору современного футбола. Пеп Гвардиола обожает использовать своих игроков в необычных ролях, а иногда буквально придумывая новые позиции и функции. Стоунз играл на флангах и в опорной зоне, Зинченко стал левым защитником, Гюндоган выходил в центре нападения и многое другое.

Беда в том, что Уокер не был универсальным футболистом – он мог только бегать по флангу, эксплуатируя свои физические данные. А куда нужно бежать в центре защиты? Или в опорной зоне? Там нужны другие качества, такие как понимание игры и позиционная грамотность. Именно то, что обычно оставалось у Кайла на "внеклассном чтении", надежно прикрыто зверской физикой.

Отсутствие тактической гибкости долгое время оставляло Уокера героем второго плана. Он оставался достаточно качественным футболистом для того чтобы быть полезным, при этом не мог в полной мере реализовывать все идеи, от которых ломилась глава испанского тренера.

Так же, как сильные стороны Уокера стали его злейшими врагами, их постепенная потеря стала началом превращения Кайла в по-настоящему элитного исполнителя. Разменяв четвёртый десяток, футболист понял, что скорость с ним не навсегда. Более того, обычно это именно тот элемент, который начинает отваливаться первым. В этот момент спортсмену помогло то, о чем упоминают не так часто, как о его физических данных – готовность работать.

Кайл с головой погрузился в работу с аналитиками и персональными тренерами. Он удерживал себя в выдающейся физической форме тяжелыми тренировками, параллельно усевшись за обучение вот тем предметам, на которые забивал в молодые годы.

Нет человека, которого больше порадовал бы прогресс Уокера в понимании игры, чем Гвардиола. Обновленная версия защитника развязала руки Пепу, который на радостях даже придумал и Кайлу совершенно новую роль. "Auxiliary centre back" или "вспомогательный центральный защитник" - роль, которую буквально основали Гвардиола и Уокер. Кайл играл на обычной позиции правого защитника во время защиты и образовывал тройку защитников во время фазы нападения.

Это идеальная роль для футболиста, который до сих пор возглавляет списки самых быстрых футболистов АПЛ (36,63 км/ч в прошлом сезоне), но никто точно не знает, насколько бы его хватило, если бы он продолжил играть исключительно за счет физики. Теперь он – умный защитник, скорость которого стала грозным оружием, а не единственным способом выживания. Он использует свой козырь, когда нужно справиться с условными Винисиусом или Неймаром, но даже теперь его успех - это не просто перебегать, а разложить элитного соперника на запчасти и обезвредить его с помощью своей скорости.

Кстати, Уокер сам признавался, что перед игрой против "Мадрида" он долго работал с аналитическим отделом "Сити".

“Аналитики сделали для меня крутые видео, они у меня все в телефоне. Каждый раз, когда у меня выпадала минутка, я включал видео и зубрил все движения Винисиуса до мелочей. Он любит прокидывать мяч между ног. Он мог бы поймать меня на этом. Вышло бы как с Фернандиньо в прошлом году”, - рассказывал англичанин после игры.

Сегодня мы видим лучшую версию Кайла Уокера: зрелый разносторонний исполнитель, абсолютно заслуженно выводящий команду на матчи с капитанской повязкой (пусть и пока Де Брюйне травмирован).

Пока неизвестно, с кем наша сборная года будет играть – но в этой команде обязательно нужен защитник, от мысли о дуэли с которым у нападающих соперника будут бежать струи холодного пота по спине.