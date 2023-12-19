  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг рассказал, почему Мактоминей стал капитаном Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг рассказал, почему Мактоминей стал капитаном Манчестер Юнайтед

Англия

Тренер отметил шотландского полузащитника

Тен Хаг рассказал, почему Мактоминей стал капитаном Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, почему полузащитник Скотт Мактоминей стал капитаном команды.

"Он - один из примеров того, что значит играть за "Манчестер Юнайтед", играть с этой эмблемой на сердце. Уверен, что он станет коммуникатором и примером страсти и желания", - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Мактоминей является воспитанником манкунианцев и перебрался в основную команду летом 2017 года. 27-летний футболист в целом сыграл за "Манчестер Юнайтед" 228 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В составе "красных дьяволов" Скотт стал обладателем Кубка лиги.

По теме
yellow-arrow
Челси и Манчестер Сити запросили информацию о 17-летнем полузащитнике Ривер Плейт
yellow-arrow
Челси – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 19.12.23
yellow-arrow
Премьер-лига подписала жалобу на новый формат Клубного чемпионата мира
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Скотт МакТоминей
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости