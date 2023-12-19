Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг рассказал, почему Мактоминей стал капитаном Манчестер Юнайтед
Тренер отметил шотландского полузащитника
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, почему полузащитник Скотт Мактоминей стал капитаном команды.
"Он - один из примеров того, что значит играть за "Манчестер Юнайтед", играть с этой эмблемой на сердце. Уверен, что он станет коммуникатором и примером страсти и желания", - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Мактоминей является воспитанником манкунианцев и перебрался в основную команду летом 2017 года. 27-летний футболист в целом сыграл за "Манчестер Юнайтед" 228 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
В составе "красных дьяволов" Скотт стал обладателем Кубка лиги.
Популярное сейчас
- Довбик продолжает разрывать Испанию - оформил дубль в ворота Алавеса. ВИДЕО
- 10-й гол в сезоне. Довбик открыл счет в матче с Алавесом. ВИДЕО
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Мудрика заменили, Забарный успел наварить. Какие оценки получили украинцы за матчи АПЛ
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке