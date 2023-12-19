Тен Хаг рассказал, почему Мактоминей стал капитаном Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, почему полузащитник Скотт Мактоминей стал капитаном команды.

"Он - один из примеров того, что значит играть за "Манчестер Юнайтед", играть с этой эмблемой на сердце. Уверен, что он станет коммуникатором и примером страсти и желания", - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Мактоминей является воспитанником манкунианцев и перебрался в основную команду летом 2017 года. 27-летний футболист в целом сыграл за "Манчестер Юнайтед" 228 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В составе "красных дьяволов" Скотт стал обладателем Кубка лиги.