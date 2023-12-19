Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси и Манчестер Сити запросили информацию о 17-летнем полузащитнике Ривер Плейт
Топ-клубы охотятся за аргентинским талантом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к 17-летнему полузащитнику "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри, сообщает Фабрицио Романо.
Также "Барселона" все еще намерена приобрести аргентинца, но ФФП усложняет ситуацию. Каталонский клуб готов заплатить большую сумму, чем указана в пункте о расторжении соглашения, - 25 млн евро, но в рассрочку.
Эчеверри является воспитанником "Ривер Плейт", прошел путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего аргентинца в 4 млн евро.
В нынешнем сезоне Эчеверри сыграл пять матчей и отдал одну голевую передачу.
После 17 туров "Челси" занимает 10-е место в АПЛ с 22 очками. "Манчестер Сити" расположился на четвертой строчке (34 очка).
Популярное сейчас
- Довбик - герой матча с Алавесом по оценкам SofaScore и WhoScored
- Премьер-лига подписала жалобу на новый формат Клубного чемпионата мира
- Примера. Жирона - Алавес 3:0. Дубль Довбика снял все вопросы
- Мудрика заменили, Забарный успел наварить. Какие оценки получили украинцы за матчи АПЛ
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО