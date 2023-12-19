Челси и Манчестер Сити запросили информацию о 17-летнем полузащитнике Ривер Плейт

"Челси" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к 17-летнему полузащитнику "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри, сообщает Фабрицио Романо.

Также "Барселона" все еще намерена приобрести аргентинца, но ФФП усложняет ситуацию. Каталонский клуб готов заплатить большую сумму, чем указана в пункте о расторжении соглашения, - 25 млн евро, но в рассрочку.

Эчеверри является воспитанником "Ривер Плейт", прошел путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего аргентинца в 4 млн евро.

В нынешнем сезоне Эчеверри сыграл пять матчей и отдал одну голевую передачу.

После 17 туров "Челси" занимает 10-е место в АПЛ с 22 очками. "Манчестер Сити" расположился на четвертой строчке (34 очка).