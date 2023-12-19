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На матче Ливерпуль - МЮ установлен рекорд посещаемости Энфилда за последние 60 лет

Англия

Эта игра стала для Ливерпуля третьей по посещаемости за всю историю

На матче Ливерпуль - МЮ установлен рекорд посещаемости Энфилда за последние 60 лет

twitter.com/LFC

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В рамках 17-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома не смог победить "Манчестер Юнайтед" - 0:0.

По данным BBC, игру посетило 57 158 тысяч болельщиков. Это самый высокий показатель посещаемости домашних матчей "Ливерпуля на "Энфилде" с 1963 года, когда мерсисайдцы провели игру Кубка Англии с "Бернли".

Также игра с "Манчестер Юнайтед" стала для "Ливерпуля" третьей по посещаемости за всю историю в рамках чемпионата Англии.

Напомним, сейчас после 17 сыгранных матчей АПЛ "Ливерпуль" располагается на второй строчке с 38 очками. "Манчестер Юнайтед" находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является "Арсенал" с 39 очками.

В следующем туре "Арсенал" и "Ливерпуль" проведут очную встречу.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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