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На матче Ливерпуль - МЮ установлен рекорд посещаемости Энфилда за последние 60 лет
Эта игра стала для Ливерпуля третьей по посещаемости за всю историю
twitter.com/LFC
В рамках 17-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома не смог победить "Манчестер Юнайтед" - 0:0.
По данным BBC, игру посетило 57 158 тысяч болельщиков. Это самый высокий показатель посещаемости домашних матчей "Ливерпуля на "Энфилде" с 1963 года, когда мерсисайдцы провели игру Кубка Англии с "Бернли".
Также игра с "Манчестер Юнайтед" стала для "Ливерпуля" третьей по посещаемости за всю историю в рамках чемпионата Англии.
Напомним, сейчас после 17 сыгранных матчей АПЛ "Ливерпуль" располагается на второй строчке с 38 очками. "Манчестер Юнайтед" находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является "Арсенал" с 39 очками.
В следующем туре "Арсенал" и "Ливерпуль" проведут очную встречу.
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