На матче Ливерпуль - МЮ установлен рекорд посещаемости Энфилда за последние 60 лет

В рамках 17-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома не смог победить "Манчестер Юнайтед" - 0:0.

По данным BBC, игру посетило 57 158 тысяч болельщиков. Это самый высокий показатель посещаемости домашних матчей "Ливерпуля на "Энфилде" с 1963 года, когда мерсисайдцы провели игру Кубка Англии с "Бернли".

Также игра с "Манчестер Юнайтед" стала для "Ливерпуля" третьей по посещаемости за всю историю в рамках чемпионата Англии.

Напомним, сейчас после 17 сыгранных матчей АПЛ "Ливерпуль" располагается на второй строчке с 38 очками. "Манчестер Юнайтед" находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является "Арсенал" с 39 очками.

В следующем туре "Арсенал" и "Ливерпуль" проведут очную встречу.