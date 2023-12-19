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Гвардиола высказался о новом формате клубного чемпионата мира

Англия

Тренер Манчестер Сити поделился мыслями относительно нового формата клубного чемпионата мира

Гвардиола высказался о новом формате клубного чемпионата мира

Фото: premierleague.com

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно нового формата клубного чемпионата мира, который пройдет в США в 2025 году и продлится месяц. Всего в соревновании примут участие 32 клуба.

"ФИФА приняла решение, которое поддерживают все клубы... Мы полетим в США, надеюсь, с семьями, и проведем там клубный чемпионат мира. ФИФА решила больше создавать и расширять. То же самое с чемпионатом мира. Было меньше, теперь больше...

Мы должны адаптироваться. Я не против новых соревнований, я против нехватки времени на восстановление год за годом. Это то, на что я постоянно жалуюсь. Хорошо играть каждые три, пять или семь дней, но когда мы заканчиваем сезон, нам [нужно время], чтобы начать все сначала", - приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Первый турнир в обновленном формате состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Соревнования будут проходить в том же формате, что и чемпионат мира по футболу - 2022 и чемпионат мира по футболу среди женщин - 2023, за исключением того, что матч за третье место проводиться не будет.

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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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