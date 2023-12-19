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Вторая в сезоне тренерская отставка в АПЛ. Форест уволил Купера и уже нашел ему замену

Англия
Обновлено

Купер покидает лесников

Вторая в сезоне тренерская отставка в АПЛ. Форест уволил Купера и уже нашел ему замену

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" отправил в отставку тренера Стива Купера, который вывел команду из Чемпионшипа в АПЛ в сезоне 2021/22.\

"Лесники" выиграли всего один из 13 последних матчей в АПЛ, и боссы клубы решили, что это веская причина для увольнения 44-летнего тренера, пишет The Athletic.

Новым менеджером "Фореста" вероятно будет Нуну Эшпириту Санту, который известен свое работой в "Валенсии", "Вулверхэмптоне" и "Тоттенхэме".

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Ноттингем Форест АПЛ Стив Купер
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: UA-Футбол
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