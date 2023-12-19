Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая в сезоне тренерская отставка в АПЛ. Форест уволил Купера и уже нашел ему замену
Купер покидает лесников
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" отправил в отставку тренера Стива Купера, который вывел команду из Чемпионшипа в АПЛ в сезоне 2021/22.\
"Лесники" выиграли всего один из 13 последних матчей в АПЛ, и боссы клубы решили, что это веская причина для увольнения 44-летнего тренера, пишет The Athletic.
Nottingham Forest confirms the departure of head coach Steve Cooper.— Nottingham Forest (@NFFC) December 19, 2023
Everyone at Nottingham Forest would like to thank Steve for his superb contribution to our football club and wish him well in his future endeavours.
Новым менеджером "Фореста" вероятно будет Нуну Эшпириту Санту, который известен свое работой в "Валенсии", "Вулверхэмптоне" и "Тоттенхэме".
Популярное сейчас
- СМИ назвали сумму, которую Днепр-1 планирует получить за Пихаленка
- Источник: Динамо и Полесье сделали предложение игроку Черноморца
- Тренер Жироны: Мы знаем, что на Довбика можем отдать пас, а он может принять и создать
- Мудрика заменили, Забарный успел наварить. Какие оценки получили украинцы за матчи АПЛ
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО