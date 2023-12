Вторая в сезоне тренерская отставка в АПЛ. Форест уволил Купера и уже нашел ему замену

"Ноттингем Форест" отправил в отставку тренера Стива Купера, который вывел команду из Чемпионшипа в АПЛ в сезоне 2021/22.\

"Лесники" выиграли всего один из 13 последних матчей в АПЛ, и боссы клубы решили, что это веская причина для увольнения 44-летнего тренера, пишет The Athletic.

Nottingham Forest confirms the departure of head coach Steve Cooper.



Everyone at Nottingham Forest would like to thank Steve for his superb contribution to our football club and wish him well in his future endeavours.