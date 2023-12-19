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Почеттино: Мудрик сыграл 4 матча подряд, ему нужно отдохнуть

Англия
Обновлено

Украинец остался в запасе на матч Кубка лиги против Ньюкасла

Почеттино: Мудрик сыграл 4 матча подряд, ему нужно отдохнуть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Мауриссио Почеттино пояснил свой выбор стартового состава на матч 1/4 финала Кубка Лиги против "Ньюкасла".

"Мудрик сыграл 4 матча подряд, ему следует отдохнуть", - сказал тренер.

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Также Почеттино заявил, что это отличная возможность для Нкунку почувствовать новую страну, новую лигу и возвращаться к привычному тонусу, подразумевая, что Кристофер сегодня выйдет на смену.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.

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Челси (Лондон) Ньюкасл Кристофер Нкунку Михаил Мудрик
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.12.2023 в 23:14
Так, так.. втомився.., треба відпочити...)
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.12.2023 в 23:14
Так, так.. втомився.., треба відпочити...)
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0
0
Педро Зурита (Харьков)
19.12.2023 в 22:49
Челси играет не очень. А без Мудрика вообще отвратительно. Поэтому они проиграют
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