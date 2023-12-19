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Почеттино: Мудрик сыграл 4 матча подряд, ему нужно отдохнуть
Украинец остался в запасе на матч Кубка лиги против Ньюкасла
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Мауриссио Почеттино пояснил свой выбор стартового состава на матч 1/4 финала Кубка Лиги против "Ньюкасла".
"Мудрик сыграл 4 матча подряд, ему следует отдохнуть", - сказал тренер.
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Также Почеттино заявил, что это отличная возможность для Нкунку почувствовать новую страну, новую лигу и возвращаться к привычному тонусу, подразумевая, что Кристофер сегодня выйдет на смену.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
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