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Эрлинг Холанд - лучший спортсмен года по версии BBC
Холанд соревновался за победу из Сия Колиси и Максом Фарстаппеном
BBC
Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан лучшим спортсменом в 2023 году по версии BBC Sports Personality.
23-летний форвард забил 52 гола во всех турнирах и в сезоне 2022/23 сделал требл в составе "Ман Сити". Они победили в АПЛ, Лиге чемпионов и в Кубке Англии.
Также Холанд стал обладателем "Золотой бутсы", за то, что забил рекордные 36 голов в 38 матчах в прошлом сезоне.
Второе место занял южноафриканский профессиональный регбист и капитан национальной сборной Сия Колиси, а трехкратный чемпион мира по "Формуле-1" Макс Фарстаппен занял почетное третье место.
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