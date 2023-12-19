Эрлинг Холанд - лучший спортсмен года по версии BBC

Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан лучшим спортсменом в 2023 году по версии BBC Sports Personality.

23-летний форвард забил 52 гола во всех турнирах и в сезоне 2022/23 сделал требл в составе "Ман Сити". Они победили в АПЛ, Лиге чемпионов и в Кубке Англии.

Также Холанд стал обладателем "Золотой бутсы", за то, что забил рекордные 36 голов в 38 матчах в прошлом сезоне.

Второе место занял южноафриканский профессиональный регбист и капитан национальной сборной Сия Колиси, а трехкратный чемпион мира по "Формуле-1" Макс Фарстаппен занял почетное третье место.