Кубок лиги. Челси – Ньюкасл 1:1 (пен. 4:2). Мудрик – герой Стемфорд Бридж

Кубок Английской футбольной лиги, 1/4 финала

"Стемфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Пять минут не хватило "Ньюкаслу", чтобы пройти в Кубке лиги еще одного соперника с громким именем, да еще на его поле. В предыдущих раундах от команды Эдди Хау пострадали "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Однако украинский джокер все перевернул с ног на голову.

"Ньюкасл" подошел к этому матчу со значительными кадровыми потерями. "Сороки" могли (теоретически) выйти одиннадцаткой из лазарета и выглядеть значительно лучше, чем та, которая сегодня играла на "Стемфорд Бридж". Практически весь матч гости отбивались, а “пенсионеры” пытались заострить у чужих ворот.

В большинстве случаев все сводилось к не слишком логическим и неуспешным навесам. Кое-где и возникали моменты, как у Галлагера, который на седьмой минуте из подбора попал в перекладину. Однако, как часто это бывает в футболе, развитие событий пошло совсем нелогичным путем. На 16 минуте "сороки" открыли счет.

Вернее этот гол им подарили сами "пенсионеры". Кайседо обрезался на чужой половине поля, а Уилсон сам прошел мимо нескольких оппонентов и воспользовался подарком от Бадьяшиля. Переиграть Петровича было легче, чем наоборот.

Scoring his 46th #NUFC goal in his 100th appearance for the club! ????@CallumWilson ???? pic.twitter.com/78ZIuJAW1C — Newcastle United FC (@NUFC) December 19, 2023

При счете 0:1 игра еще больше сконцентрировалась у ворот Дубравки. Словацкий голкипер выглядел отлично и уверенно: кроме сейвов на ленты ворот прекрасно играл на выходах. Но однажды его подстраховал Гимараес. На 29 минуте у Стерлинга был шанс пробивать в свободный угол, однако полузащитник выбил мяч из ленты ворот.

На старте второго тайма хозяева создали еще более острые моменты. Джексон не забил с убийственной позиции, а удар Стерлинга потянул тот же Дубравка.

Что "Ньюкасл"? После перерыва гости пробили всего один раз. Следует отдать должное, что "сороки" очень интенсивно прессинговали, а особенно на чужой половине поля. Хау, кстати, после перерыва выпустил двух новых защитников. В итоге именно это сыграло с тренером злую шутку.

Почеттино угадал с заменой на все 100%. Михаил Мудрик получил 15 минут в конце встречи и очень добавил атаке "Челси". У него не все получалось, но он постоянно брал инициативу на себя. На 90+2 минуте украинец оказался в нужном месте и сыграл подобающим образом. После подачи Густо (он тоже появился по ходу игры) с правого фланга Триппьер сбросил мяч в центральную зону, куда вбежал Мудрик и пробил мимо голкипера.

Более того, Михаил отметился спустя еще три минуты, однако не результативным действием. На этот раз он вступился за партнера в схватке с соперниками. Арбитру это не понравилось: Мудрик получил желтую.

Все перешло в серию пенальти. “Челси” забил свои четыре удара, последний из которых в активе Мудрика. Украинец пробил в левый от себя в угол, разведя мяч и голкипера в разные стороны. Гости не реализовали два пенальти. Многострадальный сегодня Триппьер пробил мимо ворот, а удар Ритчи потянул Петрович ("Ньюкасл" бил вторым).

Мудрик – сегодня заслуженный герой “Стэмфорд Бридж”. Его действия выводят "Челси" в полуфинале Кубка лиги. Соперника "пенсионеры" узнают завтра – уже после матча "Ливерпуль" –"Вест Хэм".

Челси – Ньюкасл 1:1 (пенальти 4:2)

Голы: Мудрик 90+2 – Уилсон 16

Челси: Петрович – Дисаси (Матсен 78), Силва, Бадьяшиль, Колвилл (Густо 46) – Галлагер, Кайседо – Палмер, Энцо (Броя 32), Стерлинг (Мудрик 78) – Джексон (Кунку 69)

Ньюкасл: Дубравка – Крафт (Триппьер 46), Ласселс, Ботман (Берн 46), Ливраменто – Лонгстофф, Гимараэс, Майли – Альмирон, Уилсон, Гордон (Ритчи 52)

Предупреждения: Кайседо 2, Стерлинг 72, Галлагер 90+4, Мудрик 90+5 – Уилсон 87, Гимараес 90+5

Реализованые послематчевые пенальти: Палмер, Галлагер, Нкунку, Мудрик – Уилсон, Гимараес

Нереализованные: Триппьер (второй удар), Ритчи (четвертый удар)