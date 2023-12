Кубок лиги. Челси – Ньюкасл 1:1 (пен. 4:2). Мудрик – герой Стемфорд Бридж

Кубок Английской футбольной лиги, 1/4 финала

"Стемфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Пять минут не хватило "Ньюкаслу", чтобы пройти в Кубке лиги еще одного соперника с громким именем, да еще на его поле. В предыдущих раундах от команды Эдди Хау пострадали "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Однако украинский джокер все перевернул с ног на голову.

"Ньюкасл" подошел к этому матчу со значительными кадровыми потерями. "Сороки" могли (теоретически) выйти одиннадцаткой из лазарета и выглядеть значительно лучше, чем та, которая сегодня играла на "Стемфорд Бридж". Практически весь матч гости отбивались, а “пенсионеры” пытались заострить у чужих ворот.

В большинстве случаев все сводилось к не слишком логическим и неуспешным навесам. Кое-где и возникали моменты, как у Галлагера, который на седьмой минуте из подбора попал в перекладину. Однако, как часто это бывает в футболе, развитие событий пошло совсем нелогичным путем. На 16 минуте "сороки" открыли счет.

Вернее этот гол им подарили сами "пенсионеры". Кайседо обрезался на чужой половине поля, а Уилсон сам прошел мимо нескольких оппонентов и воспользовался подарком от Бадьяшиля. Переиграть Петровича было легче, чем наоборот.

Scoring his 46th #NUFC goal in his 100th appearance for the club! ????@CallumWilson ???? pic.twitter.com/78ZIuJAW1C