Ливерпуль – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 20.12.2023

Кубок футбольной лиги, 1/4 финала

20 декабря, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ліверпуль - Вест Гем Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Три из четырех полуфиналистов Кубка лиги уже известны. "Ливерпуль" и "Вест Хэм" разыграют между собой четвертую путевку. Не позавидуешь "молотобойцам", которые встретятся с рассерженными "мерсисайдцами". У "Ливерпуля" уже два матча без побед. Однако, может, у лондонцев получится наоборот: продолжить эту неудачную для команды Клоппа серию?

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Ливерпуля

За последние 2,5 месяца "мерсисайдцы" проиграли дважды. Оба случая произошли в Лиге Европы, один из которых в прошлый четверг. "Ливерпуль" в шестом туре группового этапа приехал в гости к мотивированному "Юниону", однако вышел на этот матч резервным составом. В конце концов, в этом поединке победили бельгийцы. Однако на турнирное положение подопечных Клоппа этот результат никак не отразился: они вышли сразу в 1/8 финала еще за тур до финиша группового розыгрыша.

Сразу через три дня после матча против "Юниона" "Ливерпуль" дома играл против "Манчестер Юнайтед". Дико не везло команде Клоппа. 34 удара по воротам соперника, восемь из которых в створ, и ни одного забитого гола. Учитывая форму "манкунианцев" нулевая домашняя ничья – это провал для "мерсисайдцев", борющихся за чемпионство АПЛ. “Ливерпуль” потерял первую позицию в турнирной таблице. Учитывая эти факторы, “Вест Хэм” встретится с действительно злым зверем.

Кадры хозяев

По сравнению с предыдущим матчем лазарет “Ливерпуля” еще увеличился: травму получил Гравенберх. Нидерландец присоединился еще к шести партнерам, залечивающим повреждения. Клопп пока не может рассчитывать на Байчетича, Тьяго, Жоту, Макаллистера, Робертсона и Матипа. Такие потери перед периодом с насыщенным календарем во внутренних соревнованиях – это сильная головная боль для немецкого тренера.

Новости Вест Хэма

"Молотобойцы" также представляют Англию в Лиге Европы. В рамках группового этапа "Вест Хэм" набрал больше очков за "Ливерпуль" (15 против 12), но до последнего тура боролся за первую строчку. В прошлый четверг подопечные Мойеса благодаря двум голам в первом тайме победили "Фрайбург" и вслед за "мерсисайдцами" вышли сразу в 1/8 финала ЛЕ.

Свое положительное настроение лондонцы перенесли и на внутренний чемпионат. В воскресенье "Вест Хэм" играл против "Вулверхэмптона". "Молотобойцы" снова дважды забили в первом тайме, но на этот раз также отличились и после перерыва. Интересно, что во всех трех голах в качестве ассистента был Лукас Пакета. За один матч он совершил столько же результативных действий, сколько за 15 поединков в чемпионате до этого в текущем сезоне. В конце концов, "Вест Хэм" идет на восьмом месте в АПЛ. К "Ливерпулю" шесть позиций и 11 очков.

Кадры гостей

Ситуация с лазаретом у Мойеса значительно лучше, чем у Клоппа. На данный момент там находится только Антонио. Основной нападающий "Вест Хэма" последних сезонов не играет с момента международной паузы в ноябре – именно тогда он получил травму.

Последние пять матчей Ливерпуля и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

17.12. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

14.12. Юнион – Ливерпуль 2:1 (ЛЕ)

09.12. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

06.12. Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

03.12. Ливерпуль – Фулхэм 4:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

17.12. Вест Хэм – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

14.12. Вест Хэм – Фрайбург 2:0 (ЛЕ)

10.12. Фулхэм – Вест Хэм 5:0 (АПЛ)

07.12. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

03.12. Вест Хэм – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч между командами

24.09.23. Ливерпуль – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

26.04.23. Вест Хэм – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

19.10.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

05.03.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

07.11.21. Вест Хэм – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Вест Хэм

Прогноз на матч Ливерпуль – Вест Хэм от UA-Football

Клопп не раз показывал, что он, в том числе, и кубковый тренер. Добыть положительный результат на "Энфилде" – это очень трудная задача. Тем более, для команды, которая в своем прошлом выездном матче сгорела 0:5 середняку чемпионата. "Молотобойцы" проиграли последние семь поединков на "Энфилде" из семи, поэтому такой сценарий развития событий их ожидает и сегодня. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 3:1.