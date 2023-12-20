  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино: Мы очень рады, фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Мы очень рады, фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас

Англия

Тренер высказался о выходе Челси в полуфинал

Почеттино: Мы очень рады, фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино высказался о выходе "Челси" в полуфинал Кубка английской лиги.

"Синие" прошли "Ньюкасл" в 1/4 финала (1:1, пенальти - 4:2).

- Думаю, это была действительно хорошая игра. Мы ошиблись в моменте с пропущенным голом. Я говорил игрокам - всегда верить до самого конца.

Иногда в футболе надо немного удачи, и она улыбнулась нам. Мои комплименты игрокам - они фантастически проявили себя.

- Что случилось с Энцо Фернандесом? Вы заменили его на 32-й минуте.

- Ему стало плохо. Он не очень хорошо чувствовал себя до матча, а когда начал играть, лучше ему не стало. Он попросил замену.

Ливай Колуилл [был заменен в перерыве] - это больше тактические соображения. Он устал к концу тайма. Он будет готов к следующей игре.

- Вы в полуфинале Кубка лиги.

- Очень хорошее начало, мы очень рады. Фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас. Ждем завтрашней жеребьевки, - сказал главный тренер "Челси" Почеттино.

По теме
yellow-arrow
“Посмотрим”. Дайч не знает, сыграет ли Миколенко в следующем матче Эвертона
yellow-arrow
Мудрик спас от поражения и забил решающий пенальти. Челси - Ньюкасл 1:1, пен. 4:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Мудрик: Челси движется в правильном направлении. Иногда, чтобы создать что-то великое, нужно время
Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости