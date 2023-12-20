Почеттино: Мы очень рады, фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас

Маурисио Почеттино высказался о выходе "Челси" в полуфинал Кубка английской лиги.

"Синие" прошли "Ньюкасл" в 1/4 финала (1:1, пенальти - 4:2).

- Думаю, это была действительно хорошая игра. Мы ошиблись в моменте с пропущенным голом. Я говорил игрокам - всегда верить до самого конца.

Иногда в футболе надо немного удачи, и она улыбнулась нам. Мои комплименты игрокам - они фантастически проявили себя.

- Что случилось с Энцо Фернандесом? Вы заменили его на 32-й минуте.

- Ему стало плохо. Он не очень хорошо чувствовал себя до матча, а когда начал играть, лучше ему не стало. Он попросил замену.

Ливай Колуилл [был заменен в перерыве] - это больше тактические соображения. Он устал к концу тайма. Он будет готов к следующей игре.

- Вы в полуфинале Кубка лиги.

- Очень хорошее начало, мы очень рады. Фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас. Ждем завтрашней жеребьевки, - сказал главный тренер "Челси" Почеттино.