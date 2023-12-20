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Гвардиола - тренер года по версии BBC, Ман Сити - команда года

Англия

Горожане лучшие по версии BBC

Гвардиола - тренер года по версии BBC, Ман Сити - команда года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола и "Манчестер Сити" получили награды от BBC.

На церемонии награждения BBC Sport Personality of the Year Гвардиола получил приз лучшему тренеру года, а "Манчестер Сити" - лучшей команде года.

В сезоне-2022/23 "горожане" сделали требл, выиграв чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Ранее форвард "Ман Сити" Эрлинг Холанд был назван спортсменом года.

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Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 12:39
Чомусь не здивований, що всі нагороди отримали "працюючи" в Англії
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 12:39
Чомусь не здивований, що всі нагороди отримали "працюючи" в Англії
Ответить
0
0

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