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Гвардиола - тренер года по версии BBC, Ман Сити - команда года
Горожане лучшие по версии BBC
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола и "Манчестер Сити" получили награды от BBC.
На церемонии награждения BBC Sport Personality of the Year Гвардиола получил приз лучшему тренеру года, а "Манчестер Сити" - лучшей команде года.
В сезоне-2022/23 "горожане" сделали требл, выиграв чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Ранее форвард "Ман Сити" Эрлинг Холанд был назван спортсменом года.
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Источник:bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 12:39
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