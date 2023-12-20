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Манчестер Юнайтед может расторгнуть контракт с Санчо

Англия

Клуб планирует изменить условия контракта со своим игроком

Манчестер Юнайтед может расторгнуть контракт с Санчо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" может досрочно расторгнуть договор с Джейдоном Санчо. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Клуб планирует изменить условия контракта со своими игроками, на которых уже не рассчитывает в будущем. Так случилось с нападающим Санчо. Если 23-летний футболист не покинет команду во время трансферной компании, то "МЮ" будет рассматривать возможность расторгнуть договор. Клуб не будет искать других вариантов, например, чтобы возместить часть средств, которые были потрачены на переход футболиста.

Ранее сообщалось, что Джейдоном интересуются такие клубы: "РБ Лейпциг", "Боруссия" и "Ювентус".

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Источник:
skysports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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PiterCantrope (Франківськ)
20.12.2023 в 17:30
Ага, і виплатить йому отак сходу 30-40 чи скільки там мільйонів вони мають заплатити йому по контракту)? Чувакові гарантовано 375 тис. в тиждень до літа 26 року.
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Комментарии 1
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PiterCantrope (Франківськ)
20.12.2023 в 17:30
Ага, і виплатить йому отак сходу 30-40 чи скільки там мільйонів вони мають заплатити йому по контракту)? Чувакові гарантовано 375 тис. в тиждень до літа 26 року.
Ответить
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