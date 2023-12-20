Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед может расторгнуть контракт с Санчо
Клуб планирует изменить условия контракта со своим игроком
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Юнайтед" может досрочно расторгнуть договор с Джейдоном Санчо. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Клуб планирует изменить условия контракта со своими игроками, на которых уже не рассчитывает в будущем. Так случилось с нападающим Санчо. Если 23-летний футболист не покинет команду во время трансферной компании, то "МЮ" будет рассматривать возможность расторгнуть договор. Клуб не будет искать других вариантов, например, чтобы возместить часть средств, которые были потрачены на переход футболиста.
Ранее сообщалось, что Джейдоном интересуются такие клубы: "РБ Лейпциг", "Боруссия" и "Ювентус".
Популярное сейчас
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Статистические порталы оценили результативную игру Мудрика в матче с Ньюкаслом
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
Комментарии 1