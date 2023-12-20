Манчестер Юнайтед может расторгнуть контракт с Санчо

Английский "Манчестер Юнайтед" может досрочно расторгнуть договор с Джейдоном Санчо. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Клуб планирует изменить условия контракта со своими игроками, на которых уже не рассчитывает в будущем. Так случилось с нападающим Санчо. Если 23-летний футболист не покинет команду во время трансферной компании, то "МЮ" будет рассматривать возможность расторгнуть договор. Клуб не будет искать других вариантов, например, чтобы возместить часть средств, которые были потрачены на переход футболиста.

Ранее сообщалось, что Джейдоном интересуются такие клубы: "РБ Лейпциг", "Боруссия" и "Ювентус".