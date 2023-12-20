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Главный тренер МЮ хочет оставить Варана и Каземиро до конца этого сезона

Англия

Тен Хаг считает Варана и Каземиро ключевыми игроками

Главный тренер МЮ хочет оставить Варана и Каземиро до конца этого сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет оставить Рафаэля Варана и Каземиро до конца этого сезона.

Ранее сообщалось, клуб выслушает все предложения по бразильцу и французу. Но все изменилось. Главный тренер тен Хах считает Варана и Каземиро ключевыми игроками и хочет оставить их в команде до конца сезона. Ситуация может смыться при одном условии, если футболисты будут настроены добровольно покинуть клуб.

"Манчестер Юнайтед" уже определил судьбу некоторых своих форвардов. Донни ван де Бек перейдет в "Айнтрахт" на правах аренды. А с нападающим Джейдоном Санчо клуб может разорвать соглашение.

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Рафаэль Варан Каземиро Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
espn
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