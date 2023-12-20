ФА обвиняет Брентфорд и Астон Виллу в непристойном поведении игроков во время матча АПЛ

Футбольная ассоциация обвиняет "Брентфорд" и "Астон Виллу" в непристойном поведении игроков во время матча Премьер-лиги, который состоялся 17 декабря.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Все началось с того, что нападающий Олли Уоткинс забил победный гол в ворота "Брентфорда", но празднование победы спровоцировало драку между игроками.

Тренер "Астон Виллы" сказал, что поговорит с командой о недисциплинированности:

"Я проанализирую это с нашими игроками, потому что это было ненормально", - сказал он BBC.

Обоим клубам были выдвинуты обвинения в том, что они не гарантировали приличного поведения футболистов. И они должны ответить на обвинения до пятницы.