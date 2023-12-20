  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. ФА обвиняет Брентфорд и Астон Виллу в непристойном поведении игроков во время матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФА обвиняет Брентфорд и Астон Виллу в непристойном поведении игроков во время матча АПЛ

Англия
Обновлено

Клубы должны ответить на обвинения до пятницы

ФА обвиняет Брентфорд и Астон Виллу в непристойном поведении игроков во время матча АПЛ

Фото: premierleague.com

Новина українською

Футбольная ассоциация обвиняет "Брентфорд" и "Астон Виллу" в непристойном поведении игроков во время матча Премьер-лиги, который состоялся 17 декабря.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Все началось с того, что нападающий Олли Уоткинс забил победный гол в ворота "Брентфорда", но празднование победы спровоцировало драку между игроками.

Тренер "Астон Виллы" сказал, что поговорит с командой о недисциплинированности:

"Я проанализирую это с нашими игроками, потому что это было ненормально", - сказал он BBC.

Обоим клубам были выдвинуты обвинения в том, что они не гарантировали приличного поведения футболистов. И они должны ответить на обвинения до пятницы.

Читайте такжеТяжелая доминация. Брентфорд - Астон Вилла 1:2. Обзор матча и видео голов
По теме
yellow-arrow
Борьба за полуфинал. Ливерпуль - Вест Хэм. Текстовая трансляция матча Кубка лиги
yellow-arrow
Источник: Челси заинтересован в обмене Лунина на Кепу
yellow-arrow
Английский Брентфорд интересуется 18-летним голкипером Руха
Астон Вилла (Бирмингем) Брентфорд (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
barrons
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости