  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп высказался об отношении игроков к выбору основного состава команды на матч
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп высказался об отношении игроков к выбору основного состава команды на матч

Англия
Обновлено

Как понимание на поле и вне его влияет на отношения игроков "Ливерпуля"?

Клопп высказался об отношении игроков к выбору основного состава команды на матч

х

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих отношениях с игроками и о том, почему взаимопонимание настолько важно для создания успешной команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"11 игроков, которые выходят играть в стартовом составе, меня любят. Семерым другим на скамейке запасных я, вероятно, не нравлюсь. Другие меня ненавидят в течение матча, а потом все начинается с начала. Лидерство - это понимание своих действий. Оно означает: ты делаешь это, потом получаешь хороший результат. Если игроки это понимают, то они думают: "Если я это сделаю, то, возможно, не попаду в стартовый состав, но я буду иметь шансы в будущем". Вот и все".

Сегодня, 20 декабря, "Ливерпуль" сыграет против "Вест Хэма" в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеКлопп: Впервые вижу, чтобы кто-то играл так плохо, как мы, и выиграл
По теме
yellow-arrow
Ребров - про Ярмолюка: Для игроков сборной очень важна стабильность
yellow-arrow
Ливерпуль - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Лидер Арсенала помог пострадавшим от землетрясения в Марокко
Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости