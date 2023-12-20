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Клопп высказался об отношении игроков к выбору основного состава команды на матч
Как понимание на поле и вне его влияет на отношения игроков "Ливерпуля"?
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих отношениях с игроками и о том, почему взаимопонимание настолько важно для создания успешной команды.
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"11 игроков, которые выходят играть в стартовом составе, меня любят. Семерым другим на скамейке запасных я, вероятно, не нравлюсь. Другие меня ненавидят в течение матча, а потом все начинается с начала. Лидерство - это понимание своих действий. Оно означает: ты делаешь это, потом получаешь хороший результат. Если игроки это понимают, то они думают: "Если я это сделаю, то, возможно, не попаду в стартовый состав, но я буду иметь шансы в будущем". Вот и все".
Сегодня, 20 декабря, "Ливерпуль" сыграет против "Вест Хэма" в 22:00 по киевскому времени.
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