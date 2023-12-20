Лидер Арсенала помог пострадавшим от землетрясения в Марокко

Звезда "Арсенала" Букайо Сака приобрел 50 квартир-контейнеров, чтобы помочь обеспечить жильем 255 человек, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Марокко.

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В сентябре в регионе Марракеш-Сафи произошло самое мощное землетрясение за 120 лет. В результате природной катастрофы погибли, по меньшей мере, 3000 человек, и более 5000 пострадало.

Сака работал вместе с благотворительной организацией BigShoe, чтобы обеспечить жилье для пострадавших. 84 семьи получили квартиры-контейнеры в регионе Тарудант.

"Я был шокирован, когда услышал об ужасном землетрясении в Марокко. Но в один момент я понял, что хочу помочь. Мы начали искать, что можем сделать, чтобы помочь семьям найти временное жилье".