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Лидер Арсенала помог пострадавшим от землетрясения в Марокко
Форвард сборной Англии приобрел 50 квартир-контейнеров для пострадавших
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда "Арсенала" Букайо Сака приобрел 50 квартир-контейнеров, чтобы помочь обеспечить жильем 255 человек, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Марокко.
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В сентябре в регионе Марракеш-Сафи произошло самое мощное землетрясение за 120 лет. В результате природной катастрофы погибли, по меньшей мере, 3000 человек, и более 5000 пострадало.
Сака работал вместе с благотворительной организацией BigShoe, чтобы обеспечить жилье для пострадавших. 84 семьи получили квартиры-контейнеры в регионе Тарудант.
"Я был шокирован, когда услышал об ужасном землетрясении в Марокко. Но в один момент я понял, что хочу помочь. Мы начали искать, что можем сделать, чтобы помочь семьям найти временное жилье".
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