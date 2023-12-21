Дело принципа. Как Эшли Коул оставил Арсенал ни с чем и перебрался в Челси

Сегодня не удивить трансферами из "Арсенала" в "Челси" и наоборот. Только за последние годы произошли переходы Кая Хаверца, Жоржиньо, Виллиана и Давида Луиса, еще раньше цвета сменили Оливье Жиру и Петер Чех.

Между всеми кейсами есть общая черта – они не настолько сильно срезонировали в медиапространстве, как это было в случае с Эшли Коулом. Сейчас обе лондонские команды находятся в режиме становления (по крайней мере, им еще работать и работать, чтобы достичь планки, взятой "Манчестер Сити").

А вот в начале нулевых ситуация была другая. Во-первых, на горизонте появился российский олигарх, взявшийся с двух ног менять старые порядки – это не нравилось ни сэру Алексу Фергюсону, ни Арсену Венгеру, которые вели между собой напряженное соперничество.

Во-вторых, новый владелец "Челси" имел много денег и этим изменил Премьер-лигу – если сейчас эксперты плюются от расточительства в Саудовской Аравии (а несколько ранее – Китае), то тогда всех раздражало агрессивное поведение Романа Абрамовича. Правда, инвестиции последнего окупились – подобное мы вряд ли увидим на Ближнем Востоке, а пузырь, раздутый политикой Поднебесной, окончательно лопнул с наступлением ковида.

Да, Абрамович славился щедростью – подчеркнем, это не было основным фактором в выборе Коула, ведь сначала фулбек вообще не собирался покидать "Хайбери". Однако в нашей истории все же фигурирует финансовый вопрос – как итог, после громкого скандала к футболисту приклеилось знаменитое прозвище Cashley (cash – наличные). Впрочем, обо всем по порядку.

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Эшли обожали в "Арсенале". Воспитанник академии, защитник, показавший, что есть жизнь после глубокоуважаемого Найджела Уинтерберна, профессионал, чей класс не стеснялись обсуждать самые яростные конкуренты. С травмой Силвиньо Коул безвозвратно забетонировал место в основе и впоследствии получил ряд регалий – два чемпионства, три кубка и два Суперкубка Англии. Жизнь прекрасна – даже несмотря на многочисленные выходки, заполнявшие передовицы газет, и любовные похождения.

Однако в 2005-м-2006-м все начало ломаться – контракт защитника потихоньку истекал, и стороны никак не соглашались на компромисс. В наше время зерно конфликта признали бы смехотворным – Коул, чтобы не платить из своего кармана агенту, просил повышения на 5 тысяч фунтов стерлингов и получил от руководства категорическое "нет". Джонатан Барнетт (вел дела Гарета Бэйла, а теперь представляет интересы Джека Грилиша) настаивал на еженедельной сумме в 60 тысяч фунтов стерлингов, поэтому Эшли взбесился, когда узнал об отказе.

"Когда я услышал Джонатана, то был в невероятном гневе. Он же принимает решение, этот пид*рас Джонатан. Я кричал в трубку! Я кричал в трубку, я был очень разгневан, я дрожал от гнева, я не мог поверить в то, что слышал", - рассказал игрок на страницах автобиографии.

Когда тебе двадцать пять, ты в расцвете сил и обладаешь бешеной популярностью, то не грех занять принципиальную позу. К тому же Коул справедливо настаивал на переменах – верой и правдой трудился на благо команды и до этого не имел никаких претензий. Задетое эго стоило дорого.

"Я был молодым, наивным и глупым, но чувствовал, что должен это сделать. Тогда я был немного упрямым. Возможно, я должен был сесть за стол с несколькими людьми и пройти через все это с ледяной головой. Я был вспыльчивым, не осознавал, что делаю, однако ни о чем не жалею. Когда оглядываюсь назад, то думаю, что произошло то, что должно было произойти", - пояснил фулбек.

Самое обидное, что в менеджменте "канониров" ответили аналогичным шагом – решили, что смягчение в отношении исполнителя продемонстрирует их слабость. В идеальном мире ни один футболист не должен превысить эмблему, которая у него на груди, но в 2006-м (тем более 2023-м) такие высокопарные вещи никто не хочет слушать.

Венгер пробовал донести высокие материи и лишь подлил масла в огонь – Коул вспомнил этот эпизод: "В клубе были "признаки" того, что я "предатель", хотя я не сделал ничего плохого. Я разговаривал с Дэвидом Дэйном и Арсеном ом. "Нет, Эшли, это неправильно, ты не можешь это сделать" - вызывало во мне еще больше злости".

Если бы в природе не существовал инцидент имени Флорентино Переса и Клода Макелеле, еще можно было бы поверить в недальновидность мсье Арсена. Президент "Реала" допустил роковую ошибку, когда отмахнулся от идеи с пролонгацией французского опорника и этим развалил чемпионский коллектив. Эшли имел не меньший вес – если бы он остался, то это лишь бы подтвердило амбиции лондонцев; тем не менее, правление медлило и потеряло контроль над ситуацией.

"Продажа Коула – моя самая большая трансферная боль. Эшли ушел из клуба, возникло недоразумение из-за нескольких тысяч фунтов. А в то время везде было слышно о Романе Абрамовиче. Коул продолжил развиваться еще больше", - с грустью констатировал тренер.

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Рассматривал ли Эшли вариант с "Челси"? Изначально игрок размышлял над тем, чтобы перебраться в Испанию: "Мой контракт в "Арсенале" заканчивался. Я консультировался с агентом, который представлял испанские клубы. Я не собирался оставаться в Англии – хотел подписать контракт с "Барселоной" или "Реалом". Я пошел на встречу. Я не прятался. Я не нанял частную комнату, общался в переговорной. А потом меня поймали на "тайной встрече", которая ею не была, сказали, что я всех обманываю в "Арсенале" и выставили в плохом свете перед фанатами".

Токсичная атмосфера побудила Коула к более активным действиям – было понятно, что отношения с "канонирами" подходят к концу. И здесь на авансцену вышел Жозе Моуринью. Собственно, какой бы коуч отказался от такого футболиста? Что важно, они подходили друг другу – Эшли горел бунтарством, Особенный также не нуждается в комментариях.

27-го января 2005-го португалец в компании исполнительного директора Питера Кеньона встретился с Джонатаном Барнеттом – троицу увидели в Royal Park Hotel. Также фигурировал Пини Захави, но ему, в отличие от остальных, ничего не досталось от Футбольной ассоциации – организация признала, что израильский агент не был причастен к конкретной сделке.

"Арсенал" пошел в инстанции, ведь "аристократы" не вступили в прямые переговоры, и вполне прогнозируемо выиграл дело. Моуринью оштрафовали на 75 тысяч фунтов стерлингов, "Челси" компенсировал 300 тысяч, плюс, был наказан снятием трех очков условно. Больше всего пострадал Барнетт – кроме 100 тысяч фунтов стерлингов штрафа у него отобрали лицензию на восемнадцать месяцев и дисквалифицировали – на девять. Ничего-ничего, Роман Абрамович все возместил.

Такой мощный сигнал больно ударил по имиджу "Арсенала" – их подопечный фактически послал их на три буквы, и об этом узнала Великобритания. Практически весь сезон 2005/06 Коул провел в запасе, выступал невнятно, был подавлен бешеной истерией среди журналистов и болельщиков.

Дэвид Дэйн, совладелец команды, надеясь спасти репутацию, таки уговорил защитника переподписать договор на год, однако он же превратил Эшли в козла отпущения. Причем функционер делал вид, что способен диктовать условия и летом 2006-го требовал 25 миллионов фунтов стерлингов. На "Стэмфорд Бридж" в ответ покрутили пальцем у виска, отдали Уильяма Галласа, который и так должен был уйти из-за появления Михаэля Баллака, и доплатили 5 миллионов. Вот скажите, это равноценный обмен?

Мы не защищаем Коула, поскольку он достойно не попрощался и сбежал через черный вход. Впрочем, и не готовы ставить клеймо предателя – игрок имел резонные основания для обиды, не был услышан и стоял на своем до конца.

Фанаты "Арсенала" презрительно прозвали его Cashley и размахивали двадцатками во время дерби, но в глубине сожалели, что клуб не сумел найти достойную замену и еще недавно переживал до боли знакомые проблемы на левом фланге. Эшли со своей стороны распространял в соцсетях характерные мемы с добытыми трофеями в составе "Челси", шутил, если не издевался, и все равно был отчасти прав. Самое ироничное то, что Абрамович дал ему в 2006-м 70 тысяч фунтов стерлингов в неделю – убеждены, что от этого известия Венгер еще долго кусал локти.

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