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Источник: Клубы АПЛ не смогут участвовать в Суперлиге, иначе вылетят из чемпионата

Англия

АПЛ против Суперлиги

Источник: Клубы АПЛ не смогут участвовать в Суперлиге, иначе вылетят из чемпионата

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы английской Премьер-лиги не смогут участвовать в Европейской Суперлиге.

"Согласно новому законопроекту, у клубов АПЛ нет шансов присоединиться к Суперлиге, если они не хотят покинуть английский футбол", - сказал журналист Бен Рамсби.

Напомним, Великобритания вышла из Европейского союза (ЕС) в феврале 2020 года. Именно поэтому решения Европейского суда не распространяются на английские команды. Клубы, которые захотят участвовать в новом турнире, будут отстранены от чемпионата.

Ранее Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги 2021 года.

У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

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Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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