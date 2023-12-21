Капитан Лутона Локьер, переживший на поле остановку сердца, выписан из больницы

Во время матча 17-го тура АПЛ капитан "Лутона" Том Локьер пережил на поле остановку сердца.

Сегодня "Лутон" сообщил, что игрок начал период реабилитации.

"Мы рады сообщить, что наш капитан Том Локьер начал период реабилитации. В среду он был выписан из больницы и сейчас находится дома.

Ранее футболист перенес операцию на сердце. А несколько месяцев назад в финале плей-офф за промоушн в АПЛ против "Ковентри Сити" Том Локьер также потерял сознание.