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Капитан Лутона Локьер, переживший на поле остановку сердца, выписан из больницы
Том начал период реабилитации
Getty Images / Global Images Ukraine
Во время матча 17-го тура АПЛ капитан "Лутона" Том Локьер пережил на поле остановку сердца.
Сегодня "Лутон" сообщил, что игрок начал период реабилитации.
"Мы рады сообщить, что наш капитан Том Локьер начал период реабилитации. В среду он был выписан из больницы и сейчас находится дома.
Ранее футболист перенес операцию на сердце. А несколько месяцев назад в финале плей-офф за промоушн в АПЛ против "Ковентри Сити" Том Локьер также потерял сознание.
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Источник:lutontown
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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