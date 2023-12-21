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Манчестер Юнайтед против Суперлиги: Мы преданы сотрудничеству с УЕФА с целью дальнейшего развития европейского футбола

Англия
Обновлено

МЮ опубликовал официальное заявление относительно Европейской Суперлиги

Манчестер Юнайтед против Суперлиги: Мы преданы сотрудничеству с УЕФА с целью дальнейшего развития европейского футбола

The Super League Site

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Сегодня, 21 декабря, Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА незаконными относительно запрета создания Суперлиги.

Английский "Манчестер Юнайтед" полностью поддерживает УЕФА. Об этом сообщается на официальном веб-сайте клуба.

"Наша позиция неизменна. Мы по-прежнему полностью привержены участию в соревнованиях УЕФА и позитивному сотрудничеству с ассоциацией, Премьер-лигой и другими клубами через ЕСА с целью дальнейшего развития европейского футбола", - говорится в официальном заявлении "МЮ".

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd
Опубликовал: Екатерина Власова
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