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Манчестер Юнайтед против Суперлиги: Мы преданы сотрудничеству с УЕФА с целью дальнейшего развития европейского футбола
МЮ опубликовал официальное заявление относительно Европейской Суперлиги
The Super League Site
Сегодня, 21 декабря, Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА незаконными относительно запрета создания Суперлиги.
Английский "Манчестер Юнайтед" полностью поддерживает УЕФА. Об этом сообщается на официальном веб-сайте клуба.
"Наша позиция неизменна. Мы по-прежнему полностью привержены участию в соревнованиях УЕФА и позитивному сотрудничеству с ассоциацией, Премьер-лигой и другими клубами через ЕСА с целью дальнейшего развития европейского футбола", - говорится в официальном заявлении "МЮ".
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