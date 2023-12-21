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Атлетико не собирается участвовать в Суперлиге
Германия, Франция, Англия, Италия, Испания (за исключением "Реала" и "Барселоны"), не хотят в Суперлигу (с)
"Атлетико Мадрид" сегодня, 21 декабря, после того, как суд признал действия ФИФА и УЕФА незаконными заявил, что они не собираются участвовать в Суперлиге. Об этом сообщается на официальном веб-сайте клуба.
"Мы выступаем за защиту большой семьи европейского футбола, за сохранение внутренних лиг и за то, чтобы обеспечить квалификацию к европейским соревнованиям благодаря результативности на поле каждый сезон. Германия, Франция, Англия, Италия, Испания (за исключением "Реала" и "Барселоны"), они не хотят в Суперлигу", - говорится в официальном заявлении клуба.
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