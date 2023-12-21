АПЛ. Кристал Пэлас – Брайтон 1:1. Опять чего-то не хватает, не так ли, мистер Рой?

Подопечные Роя Ходжсона проводят настолько неудачный и кризисный отрезок сезона, что если бы не громкое для английского футбола имя главного тренера "Кристал Пэлас", то в прессе бы уже очень активно говорили о необходимости сменить тренера на "Селхерст Парк". Но это господин Рой, таким людям доверяют до конца, по крайней мере владельцы клуба решили пойти этим путем. После серии из 6 матчей без побед к ним пришел также проблемный "Брайтон", впрочем уровень проблем в обоих клубах немного разный.

Команда Роберто Де Дзерби откровенно потеряла в своей остроте, частично из-за кадровых проблем, частично из-за усталости, которая настигла многих игроков после очередного чрезвычайно активного и изнурительного старта сезона со стороны "чаек". Именно усталость сыграла едва ли не ключевую роль в их сонном перформансе в сегодняшнем матче.

Вообще все самое интересное в этой игре произошло уже после 45-й минуты, ведь до того момента это были легкие намеки от "Брайтона" на прессинг, в основном тотальный контроль мяча без продвижения вперед и создания острых моментов. На подобные действия "Кристал Пэлас" пытался ответить своими выпадами, но получалось у них также не лучшим образом, впрочем стоит отметить, что несмотря на меньший процент контроля круглого, именно хозяева проводили более острые атаки.

Одна из таких завершилась голом в компенсированное арбитром время к первому тайму. Ошибся при выносе мяча Барт Вербрюгген и его перехватил Майкл Олисе, который получив обратный пас от Хьюза подал точно на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Джордан Айю легко переправил круглого в сетку ворот. Гол в раздевалку и если кто-то после первого тайма и должен был вести в счете, то это "орлы", никаких сомнений.

Уже во второй половине контроль мяча от команды Де Дзерби наконец начал воплощаться и в опасные моменты, в частности благодаря стараниям Билли Гилмора. Сразу несколько пожарных эпизодов мы увидели у ворот Дина Хендерсона, однако хозяева пытались удержать добытый счет. Что в принципе не мешало им и самим периодически выбегать на чужую половину поля, в частности остроты стало больше после выхода главного героя местных трибун Эберечи Эзе, который все никак не может полноценно восстановиться от травмы и играть полные матчи.

Но натиск со стороны "чаек" не остался без плодов, они сравняли счет на 82-й минуте после передачи в штрафную от Паскаля Гросса и мастерского удара головой от Уэлбека, мяч прямо падал в девятку ворот, Хендерсон такое спасти просто не мог. Это красиво и по игре вполне справедливо. 1:1.

В концовке встречи Хендерсон едва не подарил победный гол "Брайтону", когда пытался выбить мяч кулаком после подачи, впрочем попал в Данни Уэлбека, от которого круглый едва не залетел в ворота. Повезло. Рой Ходжсон частенько жаловался на то, что его команда в концовке теряет концентрацию и ей всегда немного не хватает для успеха. Сегодня все повторилось снова, они упустили победу на последних минутах, а могли потерять даже ничью, если бы судьба решила прямо откровенно поиздеваться над "орлами".

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Брайтон" 1:1

Голы: Айю (45+1) — Уэлбек (82)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Клайн, Андерсон, Гейи, Митчелл — Лерма, Ричардс, Хьюз (Озо, 59) — Олисе, Матета, Айю (Эзе, 70)

"Брайтон": Вербрюгген — Хиншелвуд (Лаллана, 75), ван Хеке, Данк, Игорь — Балеба (Буонанотте, 46), Гилмор — Адингра (Уэлбек, 46), Гросс, Митома (Модер, 83) — Педро

Предупреждения: Матета (29), Хьюз (50), Митчелл (54), Озо (86), Хендерсон (90) — Балеба (31), Игорь (58)