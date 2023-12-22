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Ливерпуль - Арсенал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Англия
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Ливерпуль - Арсенал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 23-го декабря, центральный матч 18-го тура АПЛ 2023/24 пройдет в Ливерпуле. Одноименный клуб, который идет вторым, дома будет принимать лидера первенства лондонский "Арсенал". Расстояние между командами сейчас составляет один балл.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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