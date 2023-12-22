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Тоттенхэм - Эвертон: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 23 декабря, лондонский "Тоттенхэм" на своем поле сыграет с "Эвертоном". Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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