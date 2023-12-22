Тоттенхэм - Эвертон: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

В субботу, 23 декабря, лондонский "Тоттенхэм" на своем поле сыграет с "Эвертоном". Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.