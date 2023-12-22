  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм - Эвертон: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм - Эвертон: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Англия

Сколько дали правильных ответов?

Тоттенхэм - Эвертон: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 23 декабря, лондонский "Тоттенхэм" на своем поле сыграет с "Эвертоном". Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Роман Абрамович проиграл суд по отмене санкций, из-за которых он продал Челси
yellow-arrow
У разбитого корыта. Почему Донни ван де Бек стал полной катастрофой для МЮ
yellow-arrow
Ливерпуль - Арсенал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости