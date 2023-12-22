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Почеттино - о трансферах Челси зимой: На нас давит необходимость подписывать молодых талантливых игроков
Почеттино не исключил, что Челси выйдет на трансферный рынок
Фото: chelseafc.com
Маурисио Почеттино не исключил, что "Челси" выйдет на трансферный рынок в январе.
"Мы со спортивным директором постоянно общаемся и оцениваем ситуацию. Если что-то потребуется, мы будем готовы. На нас всегда давит необходимость подписывать молодых талантливых игроков, и у нас есть разные типы целей - с опытом и без, младшие и старшие. Это то, что нужно, чтобы обеспечить команду тем, в чем она нуждается.
Нужно быть открытыми к описанию ситуации. Постоянное общение с собственниками - это здорово, мы делимся всем. Обмениваемся идеями. Мы нужны друг другу, чтобы выразить наше видение таким образом, чтобы это было позитивным заявлением для клуба.
Если нам будут нужны трансферы, мы сделаем это вместе. Так, чтобы это было лучшим решением для клуба", - сказал Почеттино.
После покупки консорциумом во главе с Тоддом Боули в мае 2022 года "Челси" потратил более 1 млрд фунтов - за три трансферных окна.
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