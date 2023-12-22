  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино - о трансферах Челси зимой: На нас давит необходимость подписывать молодых талантливых игроков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино - о трансферах Челси зимой: На нас давит необходимость подписывать молодых талантливых игроков

Англия

Почеттино не исключил, что Челси выйдет на трансферный рынок

Почеттино - о трансферах Челси зимой: На нас давит необходимость подписывать молодых талантливых игроков

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Маурисио Почеттино не исключил, что "Челси" выйдет на трансферный рынок в январе.

"Мы со спортивным директором постоянно общаемся и оцениваем ситуацию. Если что-то потребуется, мы будем готовы. На нас всегда давит необходимость подписывать молодых талантливых игроков, и у нас есть разные типы целей - с опытом и без, младшие и старшие. Это то, что нужно, чтобы обеспечить команду тем, в чем она нуждается.

Нужно быть открытыми к описанию ситуации. Постоянное общение с собственниками - это здорово, мы делимся всем. Обмениваемся идеями. Мы нужны друг другу, чтобы выразить наше видение таким образом, чтобы это было позитивным заявлением для клуба.

Если нам будут нужны трансферы, мы сделаем это вместе. Так, чтобы это было лучшим решением для клуба", - сказал Почеттино.

После покупки консорциумом во главе с Тоддом Боули в мае 2022 года "Челси" потратил более 1 млрд фунтов - за три трансферных окна.

По теме
yellow-arrow
Наш. Просто наш. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Левый защитник
yellow-arrow
Роман Абрамович проиграл суд по отмене санкций, из-за которых он продал Челси
yellow-arrow
У разбитого корыта. Почему Донни ван де Бек стал полной катастрофой для МЮ
Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости