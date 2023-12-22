Наш. Просто наш. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Левый защитник

Хе-хе, Виктор Леоненко назвал бы нас дилетантами... Ну, действительно: кандидатура Александра Зинченко в символической сборной года – далеко не очевидна. Скептики вот даже без заметок в блокнотах, по памяти, найдут немало матчей, в которых Зинченко допускал не просто ошибки, а критические для своей команды ошибки. И будут иметь в своих аргументах рациональность. Но кто из нас без греха?!

Зинченко – это не просто пример хорошего, доброго игрока. Это максимально яркий пример правильной работы над собой и сильного духом спортсмена. Пример футболиста, который умеет отсечь все лишнее от своего образа, оставив только работоспособность, рационализм, взвешенность. Он идеально подходит для команды-звезды, хотя и не для команды звезд.

Возможно, именно поэтому ушел из "Манчестер Сити"? Это, конечно, сборная 2023-го года, но нельзя говорить об Алексе Зинченко, не задев более ранний период его карьеры. Именно под патронатом Пепа Гвардиолы он переквалифицировался в левого защитника. Именно в "Сити" он научился проникать на чужую половину поля так, чтобы в атакующей фазе его команды возникало численное большинство. Это о футбольном интеллекте, который гениальным тренером был направлен в правильное русло.

Хотя и в "Сити", как и в "Арсенале" сейчас, у него были ошибки. Чего стоит хотя бы финал Лиги чемпионов 2021-го года, когда Зинченко был одним из винтиков коллективной ошибки горожан при забитом голе Хавертца (решающий в матче). И вот это уже о психологической устойчивости, которая помогла ему не сломаться во время сложных периодов и выбрать правильный вектор развития своей карьеры. Можно утверждать, что Зинченко стал одним из лидеров "Арсенала" не благодаря, а вопреки...

Он был в аренде в ПСВ, а когда вернулся в "Сити" – наотрез отказывался от меньшего. Вспомним трансферную сагу вокруг его фамилии, когда украинца сватали то в "Бетис", то в "Вулверхэмптон". В расположение "волков" Алекса едва ли не силой (в процессе оптимизации состава) выталкивал Гвардиола, но Зинченко отказывался покидать Манчестер. Отказывался и убеждал, что он может быть полезным для "Сити". Убеждал не себя, а тех, кто в него не верил.

Переход в "Арсенал" воспринимался уже совсем по-другому, чем воспринимался бы его потенциальный переезд в "Вулверхэмптон" (или в "Бетис") раньше. Да, формально переезд из Манчестера в Лондон выглядел как движение по нисходящей (ну, потому что где был тогда "Сити", а где был "Арсенал"?), но фактически это был шаг назад ради двух вперед. "Канониры" шесть лет не могли квалифицироваться в Лигу чемпионов, а с приходом Зинченко и Габриэля Жезуса не просто финишировали в топ-4 таблицы, а были едва ли не единственным реальным конкурентом для Пеп-машины в борьбе за чемпионство. Бесспорно, в конце сезона "пушкарям" немного не хватило сил, однако это обстоятельство уже никак не могло повлиять на статус Александра Зинченко. Теперь он не просто мелькал в элите мирового футбола как солнечный зайчик в детской комнате, латая дыры в тактических хитросплетениях безумного каталонского гения, а закрепился там на крепких ногах и с расправленными плечами.

В конце концов, усилят описание образа Зинченко несколько сухих фактов:

Александр признавался лучшим игроком "канониров" в январе, сделав в течение того периода (пять матчей) 16 возвратов мяча и два перехвата, выполнив 232 успешных паса, среди которых 87% оказались точными;

после двенадцати туров текущего чемпионата Зинченко был лучшим в АПЛ по среднему количеству пасов с продвижением вперед. В среднем за матч он совершает более одиннадцати таких пасов;

в течение определенных периодов календарного 2023-го года он был лидером "Арсенала" по показателю количества касаний мяча (в среднем за матч – 91.3), по количеству точных передач (62.8), точных передач на чужой половине поля (37.4) и передач в чужой трети поля (21.7);

он входил в топ-3 игроков "Арсенала" по проценту точных передач на всех участках поля (87.4%);

Зинченко является одним из лучших в АПЛ по противодействию дриблингу соперников: по состоянию на 15-й тур АПЛ украинец совершил 30 попыток остановить дриблинг соперников; 83,3% из них оказались успешными (25 попыток).

Согласны, такая статистика – это всегда поле для манипуляций (ей-Богу, можно выделять позитив и не замечать негатив). А как насчет факта капитанства Зинченко в "Арсенале"? Впервые со времен славного Олега Лужного украинец поднялся так высоко в канонирской иерархии. Можно и здесь нудить, подчеркнув, что жест с повязкой на руке Зинченко – это дань клуба и партнеров Александра стойкой позиции украинца во времена полномасштабного вторжения россии. Однако в щепки этот скептицизм разбивают слова, например, Якуба Кивера, который в "Арсенал" пришел уже после Зинченко:

"После игры Зинченко спустился в поле, чтобы дать интервью и увидел меня. Он представился и сказал: "Добро пожаловать в "Арсенал", ты уже познакомился с ребятами?" Я ответил, что нет, поэтому он повел меня в раздевалку и познакомил со всеми. Это было только после того, как мы выиграли большой матч! Он сделал это для меня, ведь я, конечно, нервничал перед встречей со всеми, но он сделал это таким простым. Он ходил со мной и смотрел, чтобы я со всеми пообщался. Это очень помогло. Вся команда была очень открытой и доброжелательной".

Разве не это – лидерское поведение? Разве это не характеризует Зинченко лучше и глубже, чем характеризовали бы тысячу матчей с повязкой на руках? Алекс – на своем месте... И в "Арсенале", и в нашей символической сборной.

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