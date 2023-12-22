Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп высказался о Суперлиге: Я согласен с заявлением Ливерпуля. Рад, что мы понимаем: УЕФА не может делать все, что хочет
Главный тренер Ливерпуля высказался о Европейской Суперлиге
х
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о Европейской Суперлиге.Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Я на все 100% согласен с этим заявлением "Ливерпуля". Я рад, что мы получили понимание того, что УЕФА и другие федерации не могут делать все, что заблагорассудится. В будущем надо обсудить кучу вещей. Если мы просто будем делать то, что они хотят, то у нас не будет реального права голоса. Мне нравится, что УЕФА и другие организации получили небольшую встряску".
Вчера, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги.
Популярное сейчас
- Убийство Пригожина организовал секретарь Совбеза РФ - Wall Street Journal
- У разбитого корыта. Почему Донни ван де Бек стал полной катастрофой для МЮ
- Отец украинского полузащитника Бордо получил тяжелое ранение под Бахмутом
- Мудрик сравнял счет в компенсированное время матча Кубка лиги против Ньюкасла. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО