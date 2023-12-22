Клопп высказался о Суперлиге: Я согласен с заявлением Ливерпуля. Рад, что мы понимаем: УЕФА не может делать все, что хочет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о Европейской Суперлиге.Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Я на все 100% согласен с этим заявлением "Ливерпуля". Я рад, что мы получили понимание того, что УЕФА и другие федерации не могут делать все, что заблагорассудится. В будущем надо обсудить кучу вещей. Если мы просто будем делать то, что они хотят, то у нас не будет реального права голоса. Мне нравится, что УЕФА и другие организации получили небольшую встряску".