Ливерпуль – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Центральный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются первая и вторая команды чемпионата. Команда Клоппа имеет шанс вернуться на первую строчку и в случае победы сметет "канониров" с трона.

С другой стороны, "Арсенал" может закрепиться на первом месте, но для этого им необходимо одержать победу на "Энфилде". Это та задача, которую они не могут выполнить много лет.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 23 декабря.

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