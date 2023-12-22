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Ливерпуль – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Смогут ли Александр Зинченко и компания удержать первую строчку?
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются первая и вторая команды чемпионата. Команда Клоппа имеет шанс вернуться на первую строчку и в случае победы сметет "канониров" с трона.
С другой стороны, "Арсенал" может закрепиться на первом месте, но для этого им необходимо одержать победу на "Энфилде". Это та задача, которую они не могут выполнить много лет.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 23 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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