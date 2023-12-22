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Тен Хаг прокомментировал, почему МЮ не забивает в трех матчах подряд
Во-первых, мы играли против сильных команд (С)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал, почему его команда не забила ни одного гола в трех матчах подряд.
"Во-первых, мы играли против сильных команд - "Баварии" и "Ливерпуля". Но потом плохо сыграли против "Борнмута". Проблемы всегда будут. Мы знаем, что должны совершенствоваться. Команда хорошо играла против "Баварии" и "Ливерпуля", но мы должны были создавать больше моментов".
"Мы однозначно можем улучшить нашу игру. Как вы уже знаете, моя философия заключается в том, что все 11-ть игроков должны атаковать. Мы должны лучше двигаться и быстро принимать правильные решения на поле", - сказал тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.
Матч "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 23 декабря, в 14:00 по киевскому времени.
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