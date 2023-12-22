Тен Хаг поддержал Хейлунда, который ни разу не забил за МЮ в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" поддержал Расмуса Хейлунда, который ни разу не забивал за клуб в этом сезоне АПЛ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Мы открыты, он тоже. Имеет замечательный менталитет. Я думаю, что он очень хорошо играет во время стресса. Хейлунд справится с этим. Речь идет не только о Расмусе, но и Рашфорде, Гарначо, также об Антони, Фернандеше и Мактоминее", - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

20-летний Хейлунд был лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" в групповом этапе Лиги чемпионов, он забил пять голов.