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Тен Хаг поддержал Хейлунда, который ни разу не забил за МЮ в АПЛ

Англия
Обновлено

Главный тренер поддержал 20-летнего нападающего клуба

Тен Хаг поддержал Хейлунда, который ни разу не забил за МЮ в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" поддержал Расмуса Хейлунда, который ни разу не забивал за клуб в этом сезоне АПЛ.

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"Мы открыты, он тоже. Имеет замечательный менталитет. Я думаю, что он очень хорошо играет во время стресса. Хейлунд справится с этим. Речь идет не только о Расмусе, но и Рашфорде, Гарначо, также об Антони, Фернандеше и Мактоминее", - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

20-летний Хейлунд был лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" в групповом этапе Лиги чемпионов, он забил пять голов.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд
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Источник:
espn
Опубликовал: Екатерина Власова
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