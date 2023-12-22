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Ливерпуль – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 18-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 18-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом".
По всем статьям – центральный матч тура в АПЛ. Первая команда таблицы едет в гости ко второй. "Энфилд" – 12-й игрок "красных", но и подопечные Артеты готовы к бою. Запишет ли Зинченко ассист в свой актив? Сыграют ли команды в пользу "Астон Виллы" и "Манчестер Сити", своих главных преследователей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 декабря – в 19:25 по киевскому времени.
Комментаторы: Юрий Дрога
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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