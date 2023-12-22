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Клопп: Арсенал был сильным в прошлом сезоне, клуб подписал новых игроков - слабее они от этого не стали

Англия
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Главный тренер Ливерпуля высказался об Арсенале

Клопп: Арсенал был сильным в прошлом сезоне, клуб подписал новых игроков - слабее они от этого не стали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа во время пресс-конференции спросили, считает ли он "Арсенал" главным претендентом на титул Премьер-лиги.

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"Мне казалось, что в прошлом сезоне они уже были похожи на претендентов. Но потом из-за определенных результатов выбыли из гонки. Я не знаю точных причин. Команда была очень сильной, но она подписала: Деклана Райса, Давида Райю и других футболистов - слабее от таких трансферов не станешь. Артета имеет возможность построить команду, которую хотел бы видеть. У них хорошее сочетание физической силы, техники и организованность. Они заслуживают мое уважение, но нам нужны очки в завтрашнем матче".

"Ливерпуль" сыграет против "Арсенала" завтра, 23 декабря, в 19:30 по киевскому времени.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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