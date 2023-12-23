Мозговой центр. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Опорный полузащитник

Стадион имени Короля Абдалла в Джидде буквально вчера вспыхнул голубыми цветами в честь новых клубных Чемпионов Мира. Это все еще тот турнир, престижность которого вызывает немало вопросов у общества, ведь громкость названия не совпадает с реальной ценностью данного трофея. Впрочем Родри еще перед финальным матчем против бразильского "Флуминенсе" заявил, что это прекрасная возможность для его команды покончить с негативной серией, которая их преследует в Англии в конце года:

"Я читал немало критики Клубного Чемпионата Мира и слышал, как люди постоянно пытались принизить его важность. Но мы приложим все усилия, чтобы выиграть его, потому что это будет историей, наш клуб еще никогда его не выигрывал. Если мы завершим этот год с пятью трофеями, это будет идеальным финишем 2023-го. Это трофей, это история. "После последних нескольких матчей у нас были не самая лучшая атмосфера в раздевалке, поэтому я надеюсь, что поднятие над головой титула клубных Чемпионов Мира положительно повлияет на психологическое состояние коллектива. Нам не стоит много говорить, надо побеждать".

В этом году именно так и было: "горожане" очень мало болтали, а куда больше побеждали и вчерашний финал в Саудовской Аравии стал вишенкой на очень жирном торте 2023 года. Впрочем чтобы украсить его вишенкой, сначала нужно испечь сам торт и если вся атакующая линия "Сити" выступает здесь в качестве кондитеров, то Родри — автор рецепта.

Испанский полузащитник перешел в команду Пепа Гвардиолы в 2019 году и этот трансфер стал мини-революцией на "Этихад Стэдиум":

"Я не знаю, как вообще раньше обходился без Родри. Мне не хватит слов, чтобы описать, насколько сильно я восхищаюсь этим парнем. Подобных игроков в мире не так много и какое же счастье, что в составе нашей команды есть такой бриллиант. Он понимает меня без слов", — сказал Гвардиола о Родри в декабре 2022 года.

Постепенное развитие Родриго Эрнандеса Касканте (именно так звучит его полное имя) под крылом Пепа привело к тому, что мы увидели нового ультимативного доминатора в английском, а теперь, возможно, и в европейском футболе. Когда кто-то заводит разговор о стиле игры "Сити", о главной причине успеха этого коллектива, то далеко не Эрлинг Холанд фигурирует в качестве главного творца, все в первую очередь скажут: "Невероятный Родри". И причин для подобного восхищения хватает.

Почему он особенный?

Главным инструментом любого футболиста на поле должен быть мозг, но в контексте Родри там не просто мозг, там целое аналитическое отделение, которое за доли секунд обрабатывает невероятные объемы информации, иначе такое умение читать и чувствовать игру объяснить невозможно. Он очень редко идет в подкаты, пытаясь выиграть владение либо выбором позиции, либо правильным и хирургически точным движением. В победном прошлом сезоне Лиги Чемпионов он вернул мяч своей команде (то есть отобрал или перехватил) 105 раз — это лучший показатель турнира, на втором месте был Станислав Лоботка из "Наполи", у него 79 таких возвратов. А вообще лучшие цифры в Лиге Чемпионов в последний раз показывал лишь Клод Макелеле в далеком сезоне 2007/08, на его счету 109 возвратов.

Кроме того, в активе Родри самый высокий процент выигранных верховых дуэлей как в Лиге Чемпионов 2022/23, так и в Премьер-лиге этого сезона. Он прекрасно читает своих соперников и при этом помогает партнерам по команде выбирать лучшую позицию для обороны.

Однако если бы гениальность футболиста проявлялась только в его оборонительных действиях, то вряд ли он мог бы попасть в нашу сборную мира по итогам года, поэтому обратим внимание и на другие аспекты. Родри выполняет роль игрока, на котором завязывается вся игра в центре поля, главным метрономом этого сезона Премьер-лиги выступает именно он, ведь мяч после его передач преодолел более 24 километров (ближайший преследователь — Тьяго Силва, у него 22,3 километра).

В прошлом сезоне Премьер-лиги 13% от всех командных касаний "Манчестер Сити" были на счету Родри, большее влияние на игру своей команды имел только Киран Триппье, у него 13,9% от всех касаний "Ньюкасла". Но если некоторые аспекты можно рассмотреть лишь благодаря статистике, то ощущения от игры футболиста при просмотре матча точно не нуждаются в копании в базе данных.

Невероятное умение выйти из-под жесткого прессинга соперника благодаря удачному развороту и передачи в одно касание, продвинуть мяч вперед и найти щель для ассиста даже в матчах против низких блоков — это не может не впечатлять и все это об испанце.

Самый высокий процент точности длинных передач, наибольшее количество точных пасов на чужую половину поля, наибольшее количество точных пасов на финальную треть поля, второй лучший игрок лиги по показателю ожидаемых ассистов — это далеко не весь список заслуг Родри в этом сезоне. Он является главным идейным вдохновителем и идеальным исполнителем лучшей команды Европы и мира, неужели этого статуса мало для того, чтобы считать его одним из лучших, если не лучшим опорником планеты прямо сейчас?

Игрок больших матчей

2023 год выдался для Родри очень урожайным в контексте трофеев и победа "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов ассоциируется с ним, ведь он стал автором победного гола. Не в последнюю очередь за это он и был признан лучшим игроком матча против "Интера".

А менее, чем через месяц, он стал лучшим игроком уже второго победного для себя финала, когда Испания по пенальти переиграла Хорватию в Лиге Наций. Он умеет играть под давлением и даже наслаждается этим:

"Это уже второй мой финал за короткий промежуток времени, я особенно наслаждаюсь игрой в те моменты, когда многое стоит на кону. Возможно, мне отчасти повезло с голом против "Интера", но какая разница, если я оказался там, где должен и сделал то, что нужно? Финалы всегда вызывают немало нервов, но это приятное для меня ощущение, это означает, что я подошел к своей цели максимально близко", — сказал Родри после финала Лиги Наций.

Если не Родри, то кто?

Если вы зададите этот вопрос Пепу Гвардиоле, то он с уверенностью ответит: "Никто". В прошлом сезоне Родри был лидером своей команды по количеству выходов в стартовом составе — 52. За свою тренерскую карьеру Пеп за один сезон чаще выпускал в старте только Лионеля Месси — 57 раз в сезоне 2011/12.

"Манчестер Сити" не проигрывал в последних 47 матчах подряд, в которых Родри выходил с первых минут и эта статистика становится более показательной, когда мы добавляем к ней матчи, в которых испанца не было.

Например, если брать статистику с марта 2023 года, то с ним в старте "горожане" провели 41 матч (32 победы и 9 ничьих), а без него 8 матчей (3 победы и 5 поражений). Да что далеко идти, лишь вспомните три поражения подряд в рамках английских турниров, когда Родри получил красную карточку и дисквалификацию. Все три игры (против "Ньюкасла", "Вулверхэмптона" и "Арсенала") были проиграны. После такой серии из неудачных результатов вернулся мозг, вернулся метроном, а вместе с ним вернулись и результаты. После того периода на счету у "Сити" только одно поражение и оно снова произошло в матче, в котором не было Родри. Вряд ли такое можно списать на банальное совпадение. Это жизненно необходимый игрок для своей команды, что одновременно является как комплиментом для самого Родри, так и претензией к Пепу, который пока не научился удачно перестраивать игру без испанца.

Быть столь важным элементом игры своей команды не так легко, Серхио Бускетс, вспоминая свои времена в "Барселоне", не даст соврать. Родри стал прокачанной версией гениального Серхио, он активнее играет в воздухе и даже больше помогает своей команде при обороне. Родри — это мозг, без которого ни одна символическая сборная не может называться идеальной, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как поблагодарить этого гения и включить его в нашу команду!