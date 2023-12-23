Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.12.23

Английская Премьер-лига, 18-й тур

23 декабря, 14:30. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Свен Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Сегодняшние соперники – соседи в турнирной таблице. Для одной команды – "Вест Хэма" – находиться в таком положении – это шаг вверх по сравнению с предыдущим сезоном. Для МЮ – наоборот. Очное противостояние решит, кто же заслуживает быть выше. В текущем положении этот матч можно назвать и битвой за шесть очков.

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Новости Вест Хэма

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес был бы прекрасным воспитателем в детском саду, ведь у него отлично получается катать своих подопечных на качелях. Конечно, не все зависит от шотландского тренера. Однако за последние четыре матча "Вест Хэм" одержал две уверенные победы, но и дважды уступил, пропустив по пять голов в каждом из этих неудачных поединков.

В двух провальных встречах "молотобойцы" играли в гостях. Сначала уступили "Фулхэму" 0:5, а несколько дней назад на "Энфилде" "сгорели" "Ливерпулю" 1:5. Матч против "мерсисайдцев" еще и был на вылет, поэтому подопечные Мойеса покинули Кубок лиги. Но в АПЛ ситуация достаточно удобная и контролируемая. Команда идет на девятом месте с отрывом в пять очков от 10 "Челси". Еще сегодняшняя победа может поднять команду аж зону еврокубков. По сравнению с прошлым розыгрышем чемпионата – это большой скачок вперед.

Кадры хозяев

У лондонцев – одна из самых лучших ситуаций с текущим составом во всей АПЛ. Из всех имеющихся футболистов Мойеса недоступен только Мичел Антонио. Он выбыл еще в ноябре и до сих пор находится в лазарете.

Новости Манчестер Юнайтед

А вот тен Хаг обрел стабильность для МЮ. Правда, она отрицательна. А когда удается получить положительный результат – это уже за счастье. Скорее исключение из правил, только подтверждающее это правило. Именно он и случился в минувшие выходные. “Манкунианцы” 90+ минут отбивались от постоянных атак “Ливерпуля” на “Энфилде” и все-таки смогли вывезти нулевую ничью. Настрой на матч решает многое.

До этого поединка "красные дьяволы" проиграли трижды за пять матчей. В том числе два раза потеряли очки в Лиге чемпионов и покинули еврокубки. Теперь есть возможность сконцентрироваться только на АПЛ и Кубке Англии. Если вспомнить о позитиве, то матч с “Челси” в начале декабря – был хорошим перфоменсом от команды тен Хага. Это и была единственная победа за последние четыре недели.

Кадры гостей

По сравнению с “Вест Хэмом”, в составе манкунианцев творится ужас. Каземиро, Мауайр, Маласия, Диалло, Мартинес и Маунт выбыли из-за травм. Санчо не играет из-за решения тренера, а Далот сегодня не выйдет на поле, потому что отбывает дисквалификацию. Также под вопросом участие Эриксена, Линделофа и Марсьяля. Все они пропускали предыдущие игры.

Последние пять матчей Вест Хэма и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

20.12. Ливерпуль – Вест Хэм 5:1 (Кубок лиги)

17.12. Вест Хэм – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

14.12. Вест Хэм – Фрайбург 2:0 (ЛЕ)

10.12. Фулхэм – Вест Хэм 5:0 (АПЛ)

07.12. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

17.12. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

12.12. Манчестер Юнайтед – Бавария 0:1 (ЛЧ)

09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)

06.12. Манчестер Юнайтед – Челси 2:1 (АПЛ)

02.12. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

Последние пять матчей между соперниками

07.05.23. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

01.03.23. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)

30.10.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

22.01.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

22.09.21. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:1 (Кубок лиги)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 17 12 3 2 35 - 15 39 2 Астон Вилла 18 12 3 3 38 - 22 39 3 Ливерпуль 17 11 5 1 36 - 15 38 4 Манчестер Сити 17 10 4 3 40 - 20 34 5 Тоттенхэм 17 10 3 4 35 - 23 33 6 Ньюкасл 17 9 2 6 36 - 21 29 7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 9 1 7 18 - 21 28 8 Брайтон энд Хоув Альбион 18 7 6 5 34 - 31 27 9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 8 3 6 29 - 30 27 10 Челси 17 6 4 7 28 - 26 22 11 Фулхэм 17 6 3 8 26 - 29 21 12 Брентфорд 17 5 4 8 24 - 24 19 13 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21 - 29 19 14 Борнмут 16 5 4 7 21 - 30 19 15 Кристал Пэлас 18 4 6 8 18 - 26 18 16 Эвертон 17 8 2 7 22 - 20 16 17 Ноттингем Форест 17 3 5 9 17 - 30 14 18 Лутон Таун 16 2 3 11 17 - 32 9 19 Шеффилд Юнайтед 18 2 3 13 13 - 44 9 20 Бернли 17 2 2 13 16 - 36 8

Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Матч за шесть очков – это громкое название поединка среди сезона между командами, которые на данный момент борются разве что за зону еврокубков. МЮ после потенциальной победы может вплотную подняться до четвертого "Манчестер Сити", который этот тур пропускает. В то же время "Вест Хэм" благодаря трем очкам способен обогнать сразу три команды в турнирке. Однако на данный момент уровень команд примерно одинаков, поэтому следует поставить на равенство. Прогноз: Ничья.