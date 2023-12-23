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Ливерпуль - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Ливерпуль - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 19:30 "Ливерпуль" встретится с "Арсеналом", матч обещает быть интересный, ведь атакующий "Ливерпуль" будет пытаться пробить оборону "Арсенала", в которой будет стоять Александр Зинченко. Статистика личных встреч почти равна, две победы у "Ливерпуля", одна - у "Арсенала" и дважды матч завершался ничьей.
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Чемпионат Англии, "Ливерпуль" - "Арсенал"
23 декабря, 19:30
Прямая трансляция: Setanta Sports
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