Ливерпуль - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Сегодня в 19:30 "Ливерпуль" встретится с "Арсеналом", матч обещает быть интересный, ведь атакующий "Ливерпуль" будет пытаться пробить оборону "Арсенала", в которой будет стоять Александр Зинченко. Статистика личных встреч почти равна, две победы у "Ливерпуля", одна - у "Арсенала" и дважды матч завершался ничьей.

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Чемпионат Англии, "Ливерпуль" - "Арсенал"

23 декабря, 19:30

Прямая трансляция: Setanta Sports