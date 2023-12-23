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Эрик тен Хаг: Проблема в этом сезоне большое количество травм
Тренер МЮ о проблемах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Вест Хэм" примет у себя дома "Манчестер Юнайтед", перед игрой тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг поделился проблемами "МЮ", постигших их в этом сезоне:
"В этом сезоне нас подкосили проблемы с травмами ключевых игроков, я уверен, когда игроки вернутся, у нас будет хороший и сильный состав.", — приводит слова тен Хага Reuters
Напомним, на данный момент за "красных дьяволов" из-за травм не могут играть Каземиро, Мартинес, Маунт, Маласиа, Виктор Линделоф и Амад Диалло.
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