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Эрик тен Хаг: Проблема в этом сезоне большое количество травм

Англия
Обновлено

Тренер МЮ о проблемах

Эрик тен Хаг: Проблема в этом сезоне большое количество травм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня "Вест Хэм" примет у себя дома "Манчестер Юнайтед", перед игрой тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг поделился проблемами "МЮ", постигших их в этом сезоне:

"В этом сезоне нас подкосили проблемы с травмами ключевых игроков, я уверен, когда игроки вернутся, у нас будет хороший и сильный состав.", — приводит слова тен Хага Reuters

Напомним, на данный момент за "красных дьяволов" из-за травм не могут играть Каземиро, Мартинес, Маунт, Маласиа, Виктор Линделоф и Амад Диалло.

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Источник: Руководство МЮ заинтересовано в подписании нападающих Штутгарта и Севильи
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Reuters
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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