Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Мы выиграли все, что могли. Теперь пришло время попытаться сделать это снова
"Горожане" собрали полный комплект наград
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал дебютную для "горожан" победу на Клубном чемпионате мира.
"Это был невероятный год. Сегодня мы закрыли раздел. Мы выиграли все, что могли. Теперь пришло время попытаться сделать это снова.
Нам немного повезло в начале. Мы получили мяч и быстро забили. А потом у них было 10-12 невероятных минут, которые показали, насколько это будет тяжело.
Второй гол помог нам, но, возможно, мы его не заслуживали. Мы несколько улучшили во втором тайме и стали играть намного, гораздо лучше”, - сказал Гвардиола.
Отметим, что в 2023 году МС победил в пяти турнирах из шести. Единственный трофей, не подчинившийся "горожанам" - это Суперкубок Англии. В решающем поединке "Арсенал" победил в серии пенальти.
В текущем сезоне "Манчестер Сити" уже не сможет победить во всех внутренних турнирах, ведь кроме поражения в Суперкубке "горожане" также вылетели из Кубка лиги.
Популярное сейчас
- Журналист рассказал, за что Днепр-1 должен выплатить деньги Йовичевичу
- Команда Де Дзерби заинтересовалась украинским защитником Максимом Стрюковым
- Кривбасс и Рух интересуются Алефиренко
- Статистические порталы оценили результативную игру Мудрика в матче с Ньюкаслом
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке