Гвардиола: Мы выиграли все, что могли. Теперь пришло время попытаться сделать это снова

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал дебютную для "горожан" победу на Клубном чемпионате мира.

"Это был невероятный год. Сегодня мы закрыли раздел. Мы выиграли все, что могли. Теперь пришло время попытаться сделать это снова.

Нам немного повезло в начале. Мы получили мяч и быстро забили. А потом у них было 10-12 невероятных минут, которые показали, насколько это будет тяжело.

Второй гол помог нам, но, возможно, мы его не заслуживали. Мы несколько улучшили во втором тайме и стали играть намного, гораздо лучше”, - сказал Гвардиола.