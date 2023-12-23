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Гвардиола: Мы выиграли все, что могли. Теперь пришло время попытаться сделать это снова

Англия

"Горожане" собрали полный комплект наград

Гвардиола: Мы выиграли все, что могли. Теперь пришло время попытаться сделать это снова

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал дебютную для "горожан" победу на Клубном чемпионате мира.

"Это был невероятный год. Сегодня мы закрыли раздел. Мы выиграли все, что могли. Теперь пришло время попытаться сделать это снова.

Нам немного повезло в начале. Мы получили мяч и быстро забили. А потом у них было 10-12 невероятных минут, которые показали, насколько это будет тяжело.

Второй гол помог нам, но, возможно, мы его не заслуживали. Мы несколько улучшили во втором тайме и стали играть намного, гораздо лучше”, - сказал Гвардиола.

Отметим, что в 2023 году МС победил в пяти турнирах из шести. Единственный трофей, не подчинившийся "горожанам" - это Суперкубок Англии. В решающем поединке "Арсенал" победил в серии пенальти.

В текущем сезоне "Манчестер Сити" уже не сможет победить во всех внутренних турнирах, ведь кроме поражения в Суперкубке "горожане" также вылетели из Кубка лиги.

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Источник: Руководство МЮ заинтересовано в подписании нападающих Штутгарта и Севильи
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Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
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