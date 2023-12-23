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Источник: Руководство МЮ заинтересовано в подписании нападающих Штутгарта и Севильи

Англия

Кто перейдет в МЮ пока неизвестно

Источник: Руководство МЮ заинтересовано в подписании нападающих Штутгарта и Севильи

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

По информации The Sun, руководство "Манчестер Юнайтед" заинтересовано в подписании нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси и в нападающем "Севильи" Юссефе Эн-Несери.

Как говорится в источнике, нападающий "Штутгарта" более заинтересован в переходе в "Тоттенхэм" летом 2024 года, чем в "МЮ". В связи с этим скауты "красных дьяволов" начали появляться на матчах "Севильи", следя за игрой Эн-Несери.

Напомним, за этот сезон Эн-Несери забил девять голов и отдал две результативные передачи в 24 матчах, а Гирасси забил 17 голов и отдал одну голевую передачу в 14 матчах.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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