Тен Хаг: Команда будет лучше, если вернутся травмированные

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хег прокомментировал поражение "Вест Хэму" со счетом 2:0.

Я считаю, что это были приличные 72 минуты, когда мы не использовали свои шансы. Мы должны были выйти вперед, но мы этого не сделали, а потом это было одно мгновение выключения.

Мы пытались. Вест Хэм долго не отставал от нас в игре, а потом они забили гол, и тогда, конечно, вы подбадриваете команду. С этого времени они очень агрессивно защищали штрафную, и с этого момента трудно создать шанс.

На данный момент мы не являемся топами, но мы видели, что на прошлой неделе против лидеров этой лиги мы играли один на один. Там мы очень хорошо защищались в течение 90 минут, это всегда должно быть нашим стандартом, как и то, что мы делали там. Вы должны применять это в каждой игре на поле.

В 2023 году мы выиграли Кубок, мы сыграли в финале Кубка Англии, мы были третьими в лиге. Были яркие моменты, но сейчас мы... На это есть причины. У нас много травм, поэтому команда будет лучше, если вернутся травмированные. Мы должны быть спокойными, держаться вместе, придерживаться плана, мы должны делать это вместе.