Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цимикас в подкате сбил Клоппа. После этого его заменили
Смотрим забавный эпизод
Getty Images / Global Images Ukraine
На 33-й минуте матча "Ливерпуль" - "Арсенал" возник интересный момент.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Цимикас боролся с Сака за мяч возле зон для тренеров. Спустя секунды грек завалился на газон, заодно случайно сбив своего тренера Юргена Клоппа.
Kostas Tsimikas was subbed off with an injury after colliding with Jurgen Klopp. pic.twitter.com/zZ8GawDxjj— ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2023
Possible broken collarbone apparently. pic.twitter.com/TdDNYSUroz— LFC Online (@Liverpool) December 23, 2023
Во время этого эпизода Цимикас получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру. Его заменил Гомес.
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
- Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом
- Получил штраф в 420 тысяч евро. Легендарный голкипер применил бензопилу, чтобы разрешить конфликт с соседом
- Статистические порталы оценили результативную игру Мудрика в матче с Ньюкаслом
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО