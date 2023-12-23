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Цимикас в подкате сбил Клоппа. После этого его заменили

Англия
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Смотрим забавный эпизод

Цимикас в подкате сбил Клоппа. После этого его заменили

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На 33-й минуте матча "Ливерпуль" - "Арсенал" возник интересный момент.

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Цимикас боролся с Сака за мяч возле зон для тренеров. Спустя секунды грек завалился на газон, заодно случайно сбив своего тренера Юргена Клоппа.

Во время этого эпизода Цимикас получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру. Его заменил Гомес.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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