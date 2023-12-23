Цимикас в подкате сбил Клоппа. После этого его заменили

На 33-й минуте матча "Ливерпуль" - "Арсенал" возник интересный момент.

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Цимикас боролся с Сака за мяч возле зон для тренеров. Спустя секунды грек завалился на газон, заодно случайно сбив своего тренера Юргена Клоппа.

Kostas Tsimikas was subbed off with an injury after colliding with Jurgen Klopp. pic.twitter.com/zZ8GawDxjj — ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2023

Possible broken collarbone apparently. pic.twitter.com/TdDNYSUroz — LFC Online (@Liverpool) December 23, 2023

Во время этого эпизода Цимикас получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру. Его заменил Гомес.