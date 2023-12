Цимикас в подкате сбил Клоппа. После этого его заменили

На 33-й минуте матча "Ливерпуль" - "Арсенал" возник интересный момент.

Цимикас боролся с Сака за мяч возле зон для тренеров. Спустя секунды грек завалился на газон, заодно случайно сбив своего тренера Юргена Клоппа.

Kostas Tsimikas was subbed off with an injury after colliding with Jurgen Klopp. pic.twitter.com/zZ8GawDxjj