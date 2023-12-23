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Боевая ничья на Энфилде. Ливерпуль - Арсенал 1:1. Обзор матча и видео голов
Ливерпуль - Арсенал ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Арсенал" остается "рождественским чемпионом" благодаря ничейному результату с Ливерпулем. "Канониры" первыми открыли счет на 4 минуте благодаря связке Эдегора с Габриэлем. Ответ наступил через 25 минут. Салах обыграл Зинченко и реализовал свой момент.
После этого команды не забивали. Общая оценка команд по данным sofascore несколько лучше у хозяев 7.03 против 6.89.
АПЛ, 18-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Ливерпуль" - "Арсенал" 1:1
Голы: Салах (29) - Габриэл (4)
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