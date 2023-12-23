Вулверхэмптон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последний матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, который почему-то решили вынести на отдельный день, а именно - на Сочельник. Команда Маурисио Почеттино продолжает свое максимально нестабильное шествие, хотя посреди недели они обыграли "Ньюкасл" в серии пенальти в рамках Кубка Лиги и должны быть в хорошем настроении.

С другой стороны, "Вулверхэмптон" в минувшие выходные пострадал от "Вест Хэма" и будет искать варианты для исправления в глазах собственных болельщиков.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Челси" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.