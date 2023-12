Похищение реликвии, триумф женщин и вратарь в тумане: пять историй о Рождестве и футболе

Вы точно заметили, что на рождественские праздники футбол играют почти исключительно британцы.

В 2017 году эксперимент провела Италия, но как-то оно не пошло, и уже в этом сезоне на Апеннинах тур будут играть 29-30 декабря.

Альбиону, однако, это неважно, ведь здесь это не каприз чиновников, а традиция родом еще со Средних веков. Первое упоминание об игре с мячом на Рождество датировано 1170 годом. До настоящего времени этот грубый, архаичный спорт дожил на отдаленных Оркнейских островах, где его называют "ба".

Тем временем футбол, который мы знаем, оформился уже в Викторианскую эпоху, и его тоже с самого начала играли в дни больших праздников.

Wow... Don't see much football related material before 1900, especially shirts. But here is the oldest shirt known to exist from a league team, Middlesbrough, potentially from 1886. pic.twitter.com/SQkADS62UO