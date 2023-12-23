Клопп о подкате Цимикаса: Я бы отдал свою ключицу, лишь бы он снова был в форме

В первом тайме матча "Ливерпуль" - "Арсенал" Константинос Цимикас ненароком сбил своего тренера Юргена Клоппа, во время борьбы за мяч с Сака. После этого он получил повреждение, которое не позволило ему продолжить поединок.

Юрген Клопп прокомментировал этот эпизод.

Конечно, это повлияло на меня. Я не чувствовал боли, но думал, что, возможно, с Костасом все будет хорошо. Я бы с удовольствием отдал свою ключицу, чтобы он снова был в форме. Это не круто, когда что-то подобное происходит перед вами, и вы принимаете в этом участие. Я даже не был уверен, что произошло, или я упал на него. Это неприятно видеть.

"Ливерпуль" и "Арсенал" разошлись миром, зафиксировав ничью 1:1. "Канониры" будут праздновать Рождество, находясь на первом месте АПЛ, а их сегодняшний оппонент - на втором. Разница между ними - всего в 1 пункт.