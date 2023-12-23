  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп о подкате Цимикаса: Я бы отдал свою ключицу, лишь бы он снова был в форме
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп о подкате Цимикаса: Я бы отдал свою ключицу, лишь бы он снова был в форме

Англия

Случайность, которая стоила здоровья

Клопп о подкате Цимикаса: Я бы отдал свою ключицу, лишь бы он снова был в форме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В первом тайме матча "Ливерпуль" - "Арсенал" Константинос Цимикас ненароком сбил своего тренера Юргена Клоппа, во время борьбы за мяч с Сака. После этого он получил повреждение, которое не позволило ему продолжить поединок.

Юрген Клопп прокомментировал этот эпизод.

Конечно, это повлияло на меня. Я не чувствовал боли, но думал, что, возможно, с Костасом все будет хорошо. Я бы с удовольствием отдал свою ключицу, чтобы он снова был в форме. Это не круто, когда что-то подобное происходит перед вами, и вы принимаете в этом участие. Я даже не был уверен, что произошло, или я упал на него. Это неприятно видеть.

"Ливерпуль" и "Арсенал" разошлись миром, зафиксировав ничью 1:1. "Канониры" будут праздновать Рождество, находясь на первом месте АПЛ, а их сегодняшний оппонент - на втором. Разница между ними - всего в 1 пункт.

По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Победа для капитана. Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Клопп: Ни одна сторона не сдавалась. Супернапряженная игра
Юрген Клопп Ливерпуль Константинос Цимикас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости