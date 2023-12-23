Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Ни одна сторона не сдавалась. Супернапряженная игра
Кажется, ничьей довольны все
Klopp
В центральном матче 18-го тура АПЛ "Ливерпуль" и "Арсенал" установили результативную ничью - 1:1.
Коуч "Ливерпуля" Юрген Клопп после игры похвалил и свой коллектив, и соперника.
Боже мой, насколько они сильны? Хорошая новость в том, что мы тоже хороши. В подобной игре сложно рано опуститься до стандартного счета, особенно со скоростью "Арсенала". Но в той игре, как мы играли, как мы начали второй тайм, мы должны были забить.
Они действительно хорошая команда, и мы старались держать ее крепко, но в один миг, если вы даете пространство, они готовы воспользоваться преимуществом. Все-таки все закончилось со счетом 1:1 и очком против хорошей команды.
Я считаю, что гол был исключительным. Пас, финиш, исключительное качество. Я думаю, что мы заслужили бы другого, если честно.
Ни одна сторона не сдалась. До последней секунды это была максимальная интенсивность, все это почувствовали, супернапряженная. Жесткая игра, хорошая игра, моментами впечатляющая.
Ситуация с пенальти - это странная ситуация, я не знаю, видит ли это судья, но вы смотрите на это, и я не знаю, как вы можете сказать, что это не пенальти.
"Ливерпуль" будет праздновать Рождество, находясь на втором месте АПЛ, а их сегодняшний оппонент - на первом. Разница между ними - всего в 1 пункт.
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
- Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом
- Получил штраф в 420 тысяч евро. Легендарный голкипер применил бензопилу, чтобы разрешить конфликт с соседом
- Кубок лиги. Челси – Ньюкасл 1:1 (пен. 4:2). Мудрик – герой Стемфорд Бридж
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО