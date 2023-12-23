Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа для капитана. Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео голов
Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Сказать, что "Лутон" сегодня удивил - ничего не сказать. Хотя "сороки" и имеют ужасную игровую форму (две победы в последних пяти поединках АПЛ), все же команде не хватает реализации и везения. Если посмотреть на статистику - игра была довольно равной. Гости контролировали больше мяч, однако хозяева имеют преимущество по ударам.
"Лутон" бился за капитана, у которого недавно была временная остановка сердца на футбольном поле. Локьер может быть доволен командой, ведь заработанные 3 очка дают возможность подняться из зоны вылета. Для этого нужно победить в следующем матче.
Подопечные Эдди Хау пока занимают 7-ю строчку в чемпионате с 29-ю баллами.
АПЛ, 18-й тур
"Лутон Таун" - "Ньюкасл Юнайтед" 1:0
Гол: Таунсенд (25)
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
- Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Статистические порталы оценили результативную игру Мудрика в матче с Ньюкаслом
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке