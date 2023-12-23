Победа для капитана. Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео голов

Сказать, что "Лутон" сегодня удивил - ничего не сказать. Хотя "сороки" и имеют ужасную игровую форму (две победы в последних пяти поединках АПЛ), все же команде не хватает реализации и везения. Если посмотреть на статистику - игра была довольно равной. Гости контролировали больше мяч, однако хозяева имеют преимущество по ударам.

"Лутон" бился за капитана, у которого недавно была временная остановка сердца на футбольном поле. Локьер может быть доволен командой, ведь заработанные 3 очка дают возможность подняться из зоны вылета. Для этого нужно победить в следующем матче.

Подопечные Эдди Хау пока занимают 7-ю строчку в чемпионате с 29-ю баллами.

АПЛ, 18-й тур

"Лутон Таун" - "Ньюкасл Юнайтед" 1:0

Гол: Таунсенд (25)