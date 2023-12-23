  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Победа для капитана. Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа для капитана. Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео голов

Англия

Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Победа для капитана. Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

Сказать, что "Лутон" сегодня удивил - ничего не сказать. Хотя "сороки" и имеют ужасную игровую форму (две победы в последних пяти поединках АПЛ), все же команде не хватает реализации и везения. Если посмотреть на статистику - игра была довольно равной. Гости контролировали больше мяч, однако хозяева имеют преимущество по ударам.

"Лутон" бился за капитана, у которого недавно была временная остановка сердца на футбольном поле. Локьер может быть доволен командой, ведь заработанные 3 очка дают возможность подняться из зоны вылета. Для этого нужно победить в следующем матче.

Подопечные Эдди Хау пока занимают 7-ю строчку в чемпионате с 29-ю баллами.

АПЛ, 18-й тур
"Лутон Таун" - "Ньюкасл Юнайтед" 1:0
Гол: Таунсенд (25)

По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Клопп: Ни одна сторона не сдавалась. Супернапряженная игра
yellow-arrow
Перфоманс Соланке. Ноттингем Форест - Борнмут 2:3. Обзор матча и видео голов
обзор матчей Ньюкасл Лутон Таун
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости