Вулверхэмптон – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Англии

UA-Футбол организует комментарий поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги между "Вулверхэмптоном" и лондонским "Челси".

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Четырнадцатая команда первенства принимает у себя на "Молинью" десятый коллектив первенства. В случае победы над "Челси" "волки" подскочат как раз туда, где на данный момент находятся лондонцы. В свою очередь, подопечным Почеттино победа нужна, чтобы оторваться от преследователей и приблизиться к более элитной части таблицы. Забьет ли Мудрик? Кому улыбнется удача? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 24 декабря – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев