Сака: Еще рано говорить о титуле

Полузащитник "Арсенала" Букайо Сака прокомментировал результат матча 18 тура чемпионата Англии против "Ливерпуля":

“Мы немного расстроены тем, что не выиграли. Но когда ты приезжаешь на "Энфилд" и остаешься разочарован тем, что не выиграл, то это о многом говорит. Хвала "Ливерпулю", они играли хорошо. Мы тоже играли хорошо, так что в итоге все могло пойти в любую сторону.

Я не думаю, что уже можно говорить о титуле. Я думаю, что еще рано для таких дискуссий. Мы взяли очко, мы все еще лидируем перед Рождеством, что приятно, но говорить о титуле еще рано”, - сказал Сака.