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Сака: Еще рано говорить о титуле

Англия
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"Канониры" встречают Рождество в статусе лидера чемпионата

Сака: Еще рано говорить о титуле

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" Букайо Сака прокомментировал результат матча 18 тура чемпионата Англии против "Ливерпуля":

“Мы немного расстроены тем, что не выиграли. Но когда ты приезжаешь на "Энфилд" и остаешься разочарован тем, что не выиграл, то это о многом говорит. Хвала "Ливерпулю", они играли хорошо. Мы тоже играли хорошо, так что в итоге все могло пойти в любую сторону.

Я не думаю, что уже можно говорить о титуле. Я думаю, что еще рано для таких дискуссий. Мы взяли очко, мы все еще лидируем перед Рождеством, что приятно, но говорить о титуле еще рано”, - сказал Сака.

После экватора чемпионата "Арсенал" лидирует в АПЛ, опережая "Ливерпуль" и "Астон Виллу" на одно очко. Следующий матч "канониры" проведут 28 декабря против "Вест Хэма".

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Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
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