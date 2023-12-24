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Вулверхэмптон - Челси: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Англия

Вулверхэмптон - Челси: Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Вулверхэмптон - Челси: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Фото: premierleague.com

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Сегодня в рамках 18 тура АПЛ, "Вулверхэмпон" встретится с "Челси". В турнирной таблице команды расположились на 10 ("Челси") и 14 ("Вулверхэмпон") местах, статистика личных встреч команд равна, одна победа у "Челси", одна у "Вулверхэмпона" и трижды команды сыграли вничью. В четвертьфинале Кубка Англии Мудрик забил гол на 90+2 минуте, посмотрим сумеет ли сегодня отличиться украинец.

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Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" - "Челси"
24 декабря, 15:00
Прямая трансляция: Setanta Sport

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Прямая трансляция Вулверхэмптон - Челси
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