Вулверхэмптон - Челси: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Сегодня в рамках 18 тура АПЛ, "Вулверхэмпон" встретится с "Челси". В турнирной таблице команды расположились на 10 ("Челси") и 14 ("Вулверхэмпон") местах, статистика личных встреч команд равна, одна победа у "Челси", одна у "Вулверхэмпона" и трижды команды сыграли вничью. В четвертьфинале Кубка Англии Мудрик забил гол на 90+2 минуте, посмотрим сумеет ли сегодня отличиться украинец.

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Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" - "Челси"

24 декабря, 15:00

Прямая трансляция: Setanta Sport